Loredana Lecciso mette le cose in chiaro: arriva la stoccata a Mara Venier? [FOTO]

Loredana Lecciso e lo scatto di famiglia

Qualche ora fa Loredana Lecciso, attraverso il suo account personale Instagram, ha postato uno scatto privato che ha il sapore di un ritratto di famiglia. Una foto scattata un po’ di anni fa, insieme al compagno Al Bano Carrisi ed alla loro figlia Jasmine in tenerà età. Nell’immagine in questione, infatti, è possibile vedere loro tre perché Bido non era ancora nato.

Un contenuto che ha fatto riaffiorare nella memoria vecchi ricordi. Nello stesso tempo ha reso felici i fan della coppia che, dopo anni di lontananza e litigi ora sono di nuovo uniti come prima. In questo periodo di lockdown il loro sentimento è rinato e, stando alle dichiarazioni di entrambi sono più innamorati di prima.

Frecciata a Mara Venier?

Per quale ragione questa foto è arrivata solo ora. Per caso è una stoccata a Mara Venier? Ricordiamo che qualche giorno fa Al Bano è stato ospite in collegamento Skype a Domenica In. Lui dalla sua tenuta di Cellino San Marco e la professionista veneziana dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma. La moglie di Nicola Carraro per tutto il tempo ha menzionato Romina Power e alla fine aveva tra le mani anche una sua poesia che non ha letto per volere del Maestro Carrisi.

Quest’ultimo infatti ha parlato di par condicio, tirando in ballo la sua attuale compagna. A distanza di ore l’ex soubrette salentina ha condiviso lo scatto citato prima tra le Stories di Instagram. Coincidenza o fatto apposta per far capire che è lei la donna che sta al fianco del cantautore pugliese? (Continua dopo la foto)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme come una volta

Nella scatto in questione si vede Al Bano e Loredana Lecciso che tengono in braccio la loro primogenita Jasmine nata nel 2001. L’anno successivo è venuto al mondo Albano Junior soprannominato Bido. Dopo anni in cui il cantautore di Cellino San Marco e l’imprenditrice salentina sono stati separati, l’amore è tornato a sbocciare come un tempo.

Ovviamente la loro decisione di riunire la famiglia come prima ha fatto molto piacere ai loro fan. Ma se quest’ultimi sono al settimo cielo, non lo sono per niente i sostenitori della storica coppia che speravano in un ritorno di fiamma tra il Maestro e la cantante statunitense Romina Power.