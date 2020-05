Temptation Island, Vittorio Collina confessa: ‘Ho mentito su me e Vanessa’

Vittorio, ex fidanzato di Katia, ha deciso di raccontare tutta la verità su come è iniziata la sua storia con Vanessa e come stanno le cose oggi tra loro

Temptation Island: Vittorio Collina ammette di aver mentito a tutti

Nella scorsa edizione di Temptation Island una delle coppie protagoniste era quella formata da Vittorio Collina e Katia Fanelli. Lei ha dato un’impressione di sé leggera e stravagante, pronta a buttarsi nell’avventura come se non fosse fidanzata. Lui, invece, voleva capire se Katia fosse davvero innamorata di lui.

Nel villaggio, però, a sorpresa, lei non ha intrapreso nessun rapporto particolare con i tentatori, mentre Vittorio sì. Si è avvicinato molto a Vanessa Cinelli arrivando anche a baciarla. Al falò di confronto Katia gli ha chiesto di stare ancora insieme in lacrime, ma lui non ha accettato alcuni suoi comportamenti e ha deciso di lasciarla.

Nello studio di Uomini e Donne poi Vittorio e Katia hanno avuto un ultimo confronto in cui lei piangeva ancora per lui, mentre lui non voleva assolutamente tornare sulla sua decisione. In quell’occasione era presente anche Vanessa, la tentatrice, ma i due hanno parlato soltanto di amicizia. Adesso Vittorio ha fatto altre rivelazioni.

Vittorio: ‘Tra me e Vanessa…

Se ricordate nel confronto davanti a Maria De Filippi la conduttrice aveva detto a Vittorio di essere sincero con Katia e se si era innamorato di un’altra ragazza di ammetterlo. Lui, però, ha parlato di amicizia con Vanessa e nient’altro. Invece, le cose erano ben diverse. Alle pagine di Novella 2000 Vittorio ha confessato di aver mentito, in realtà tra lui e Vanessa c’era tanto altro.

Per non ferire Katia ha nascosto l’inizio della relazione con Vanessa che c’era già stato. Nei mesi successivi lui ha proprio perso la testa per l’ex tentatrice perché lo faceva emozionare anche a livello caratteriale. La loro storia è andata avanti per qualche mese ma adesso è tutto finito.

Alle pagine della rivista Vittorio ha confessato che le cose non sono andate bene. Se lui era sempre più coinvolto, lei ha iniziato a fare dei passi indietro dallo scorso autunno fino ad ammettere di non essere innamorata di lui. Vittorio ha cercato di farsene una ragione, ha ripreso in mano la sua vita ed è deciso ad andare avanti. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?