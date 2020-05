Oscar ed Eleonora, nuovo avvistamento, parla la sorella Dalila: “Chiarimento con tutta la famiglia”

Da un po’ di giorni è tornato in voga l’argomento inerente Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini a causa di un nuovo avvistamento. I due si erano lasciati diverso tempo fa, anche in malo modo, ma in questi giorni pare che le cose siano radicalmente cambiate.

La coppia è stata vista insieme in più di un’occasione, pertanto, i fan hanno cominciato a farsi delle domande. Nessuno dei due, però, ha deciso di proferire parola in merito. A dare qualche informazione in più sulla vicenda è stata la sorella di Oscar, Dalila.

Dalila smentisce il nuovo avvistamento

La rottura tra i due ex volti di Uomini e Donne ha lasciato dietro di sé degli strascichi davvero assurdi. Si è parlato di tradimenti, di risse e di situazioni molto complicate specie tra la Rocchini e la famiglia del suo ex. In questi giorni, però, pare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento. Un po’ di ore fa, gli utenti del web hanno parlato di un nuovo avvistamento di Oscar ed Eleonora a Frattamaggiore, nel napoletano. Questo, dunque, ha lasciato intendere che i due abbiano fatto pace.

Sulla vicenda, però, continua ad aleggiare un grosso mistero a causa della reticenza da parte dei diretti interessati. A dare qualche spunto in più è stata Dalila Branzani, sorella di Oscar. Quest’ultima ha contattato l’influencer Deianira Marzano, sempre in prima linea quando si tratta di gossip, per spiegarle come stiano realmente le cose. La donna ha smentito l’incontro tra i due a Frattamaggiore, ma non ha potuto fare a meno di confessare i loro precedenti incontri.

La confessione sul riavvicinamento tra Eleonora e Oscar

Dalila, infatti, ha detto che i due si sono visti nei giorni precedenti per dare luogo a dei chiarimenti anche tra le famiglie. Ad ogni modo, almeno per il momento, la coppia preferisce non sbilanciarsi troppo sui social, dato che starebbero valutando l’ipotesi di un riavvicinamento. Prima di fare annunci, però, vogliono essere sicuri di ciò che stanno facendo.

Dunque, nonostante il nuovo avvistamento tra Oscar ed Eleonora si sia rivelato una bufala, assolutamente veri sono i rumors in merito ai precedenti incontri. Per il momento, però, la Rocchini sta continuando a pubblicare dei video della sua vita non toccando minimamente la sfera amorosa. Idem Oscar che, invece, si sta concentrando molto di più sul lavoro e sulla sua linea di costumi.