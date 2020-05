Uomini e Donne, l’Alchimista si mostra in puntata e delude il web: “Che è sta ciofeca”? Lui replica (FOTO)

Dopo settimane di gossip e rumors in merito all’Alchimista di Uomini e Donne, nella puntata odierna il giovane si è finalmente mostrato. Si tratta di Davide Basolo, come già ipotizzato nei giorni precedenti.

Il web, però, non ha molto apprezzato la sorpresa, poiché in molti si aspettavano di trovare qualcuno di più attraente sotto quella maschera. I commenti sono stati davvero moltissimi e, per la prima volta, anche lui ha pubblicato un contenuto su Instagram in merito a quanto accaduto.

L’Alchimista si mostra e il web non apprezza

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, l’Alchimista si è mostrato a tutti. I presenti in studio sono rimasti ad occhi sbarrati quando lo hanno visto scendere le scale. Roberta Di Padua si è subito fatta avanti complimentandosi con lui per la sua bellezza. Anche Giovanna non è riuscita a trattenersi dal fargli dei complimenti. Ad ogni modo, se la reazione dei presenti è stata di grande meraviglia, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto sul web.

Il primo motivo di delusione risiede nell’identità stessa del protagonista. Purtroppo, per i fan del programma non si è trattato di una sorpresa dato che il nome di Davide era già trapelato in questi giorni. In secondo luogo, poi, il ragazzo è stato criticato per aver generato così tanta suspense per il suo aspetto fisico quando, in realtà, non è poi così bello. Alcune persone lo hanno addirittura definito una “ciofeca”. Le accuse, però, non sono state solo queste. (Continua dopo la foto)

Il primo post del corteggiatore di Uomini e Donne

Diversi telespettatori, infatti, hanno preso di mira l’Alchimista ritenendolo responsabile della creazione di un personaggio studiato ad hoc per impressionare il pubblico di Uomini e Donne. Altri, invece, hanno accusato Giovanna di essere falsa. Per molti lei starebbe solo fingendo di provare tutto questo interesse per il nuovo arrivato, il suo cuore sarebbe già di Sammy.

Ad ogni modo, al di là di quello che pensa la gente, Davide Basolo ha pubblicato per la prima volta un post legato alla tronista. Il ragazzo ha postato tra le sue Instagram Stories una foto scattata dalla televisione in cui è ripreso il momento esatto in cui Giovanna si è trovata di fronte l’Alchimista senza maschera. Il giovane non ha commentato in alcun modo l’episodio lasciando i fan con la curiosità di sapere cosa stia pensando.