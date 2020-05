Detto Fatto, la denuncia di Bianca Guaccero: “Non abbiate paura di farlo”

Bianca Guaccero parla di bullismo

Dopo la clamorosa gaffe che è stata ripresa dai vari siti e anche Striscia la Notizia, nella puntata di mercoledì di Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero ha voluto lanciare un messaggio molto importante. Parole forti contro tutti quei bulli che prendono in giro le persone diverse perché le ritengono diverse da loro, o che non sopportano avere contattato con loro e di conseguenza preferiscono isolarsi.

La professionista pugliese, madre della piccola Alice, ci tiene moltissimo a queste tematiche.e da qualche tempo ha spiegato alla figlia quanto sia importante rispettare il prossimo. Durante la messa in onda del format di Rai Due, la collega di Jonathan Kashanian ha interpellato la stylist curvy Elisa D’Ospina. Quest’ultima, infatti, negli anni ha imparato a piacersi così com’è, senza tenere conto delle critiche e il giudizio delle altre persone.

Elisa D’Ospina consiglia di denunciare

Nel terzo appuntamento settimanale di Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero ha parlato di bullismo. Quest’ultima ha presentato al suo pubblico una rubrica della tv di Stato che si occupa di queste tematiche molto delicate, ovvero come combattere il fenomeno dei cyberbullismo. Prendendo la parola, la professionista pugliese ha asserito: “Domande Snak è la nuova rubrica di RaiPlay che aiuta a comprendere sul serio il significato della vita digitale. So che questo riguarda da vicino te, Elisa”.

A quel punto è intervenuta anche la D’Ospina che ha incoraggiato il pubblico a denunciare perché è un atto di forza, può servire per altre vittime. Non bisogna per forza solo recarsi dalle forze dell’ordine per farlo, infatti ci sono tanti posti come i social network dove si possono riportare tutte le cose sbagliate.

Bianca Guaccero vorrebbe un altro figlio

Stando alle sue dichiarazioni, Bianca Guaccero sta facendo crescere la sua piccola Alice insegnandole il rispetto reciproco. Se avrebbe un altro figlio farebbe la stessa cosa con lui. Infatti il suo grande desiderio è quello di mettere al mondo un altro bambino.

“Subito lo farei, un bambino! Purtroppo manca la materia prima. L’altra notte, in una parentesi di serenità, ho pensato: io sono sempre stata con uomini scuri, mediterranei. E se alla fine di questa tragedia, sbuca un bel biondo, con gli occhi blu? Ha presente il principe azzurro?”, ha confessato la professionista pugliese in una recente intervista al magazine Oggi.