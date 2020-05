Disastro economico per Al Bano, l’annuncio: “Vado avanti un altro anno, poi…”

Al Bano in difficoltà economica per il Coronavirus

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non ha portato solo morte e contagi. Purtroppo gran parte degli italiani hanno dovuto fare i conti con la crisi economica. Tra questi anche un nome importante della musica, ovvero Al Bano Carrisi. Quest’ultimo che la settimana scorsa è stato ospite a Domenica In di Mara Venier, ora ha rilasciato una lunga intervista per il magazine Diva e Donna.

“Ho solo uscite, nessuna entrata. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”, ha ribadito il cantautore di Cellino San Marco. Ovviamente il Maestro si trova in questa situazione per il Coronavirus che ha tagliato molti guadagni. Nella sua tenuta non ha potuto ospitare turisti, ristoranti chiusi e anche l’olio è il vino non sono stati commercializzati.

L’impossibilità di fare dei concerti in Italia e all’estero

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha praticamente annullato tutti i concerti dei cantanti di tutto il mondo. Intervistato dal noto periodico Diva e Donna, Al Bano si è sfogato così: “E certo!. Chi si fida a prendere un aereo, ad andare per il mondo con questo dannato virus in giro! Con costi poi che sono una sperequazione!”.

Il Maestro Carrisi, però, non riesce a capire per quale ragione la musica leggera sia sempre considerata la Cenerentola dello spettacolo. Poi l’accusa all’attuale Governo, che promette contributi per tutti, ma non per chi fa il loro lavoro. Ma l’ex marito di Romina Power non si lamenta solo per sé stesso ma anche per tutto l’indotto che c’è dietro il mondo dello spettacolo.

Il duro sfogo di Al Bano a Diva e Donna

Oltre ad Al Bano, anche tutto lo staff che gli sta attorno è in grandissime difficoltà economiche. Nel corso della lunga intervista per il magazine Diva e Donna, il compagno di Loredana Lecciso ha rivelato: “Venti fisse e un’altra ventina e più che ruotano. Alla fine sono 50 famiglie senza reddito“. Ma non è finita qui, infatti ci sono anche le persone che di solito lavorano nella sua tenuta di Cellino San Marco. Po ha ricordato settembre quando dovranno fare la vendemmia o quando ci sarà la raccolta delle olive.

Inoltre c’è da sottolineare che pure le sue attività sono a rischio: “Chiuso l’albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale”.