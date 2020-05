Il Segreto, anticipazioni 1-5 giugno 2020: Isabel minacciata

Le anticipazioni delle puntate della soap opera Il Segreto in onda dall’1 al 5 giugno 2020 su Canale 5 svelano che la situazione alla miniera si farà preoccupante. Gli operai si consulteranno con Matias ed Alicia, giungendo alla conclusione di dover tornare a lavorare. Nel frattempo, Isabel verrà minacciata dagli operai, stanchi di sottostare alle sue imposizioni.

Inoltre, Ignacio deciderà di annullare il suo trasferimento a Bilbao, facendo felici le figlie. Marcela invece dirà a Tomas di voler riprovare a stare con Matias e dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Il Segreto, trame settimanali: Ignacio vuole aiutare Isabel

Nelle puntate settimanali de Il Segreto, Ignacio si offrirà di aiutare Isabel a risolvere la situazione con gli operai, stanchi di lavorare con orari inumani e in pessime condizioni. La marchesa però non vorrà scendere a patti con loro. Anche Francisca verrà informata della delicata situazione e si troverà d’accordo con la scelta della Dos Visos.

Le anticipazioni della soap Il Segreto proseguono con una lite tra Tomas, Adolfo e Isabel che, seguendo il consiglio della Montenegro, sarà intenzionata a farla pagare agli operai sovversivi. Purtroppo, i figli della Dos Visos avranno ragione, visto che la loro madre riceverà minacce da parte dei minatori. Intanto, Rosa dirà ad Adolfo di non preoccuparsi, in quanto sistemerà lei stessa la questione con Ignacio. La giovane sarà molto contenta quando verrà a sapere che il trasferimento a Bilbao è stato annullato.

Isabel ha la meglio sugli operai

Alla fine, il consiglio di Francisca sarà utile. Avendo paura di perdere il lavoro, gli operai guidati da Cosme abbasseranno la testa e torneranno a lavorare nella miniera, senza rinunciare però all’idea di migliorare le cose. Continuando con gli spoiler de Il Segreto, Matias e Alicia ne usciranno sconfitti, almeno per ora. Nel frattempo, Dolores sarà ancora alle prese con il pagamento della salata multa che è costretta a pagare.

Nelle puntate della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 dall’1 al 5 giugno 2020, Alicia ed Encarnacion si troveranno ancora l’una contro l’altra. Nel frattempo, Isabel riceverà una brutta notizia, ovvero che la Casona non è più in vendita: i Solozabal rimarranno a Puente Viejo.

Come reagirà Francisca? Infine, Rosa dirà ad Ignacio di essersi fidanzata ufficialmente con Adolfo e che non ha alcuna intenzione di lasciarlo. Marcela invece lascerà per sempre Tomas, afflitta dai sensi di colpa. La Del Molino proverà a convincere Matias a dare una chanche al loro matrimonio, ma il Castaneda avrà ancora Alicia nei suoi pensieri.