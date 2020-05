Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 28 maggio 2020: Alessandro e Davide al veleno, Veronica mente? [VIDEO]

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 28 maggio 2020, svelano che gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sospetteranno che Veronica Ursida e il suo nuovo cavaliere Luca si conoscano da tempo. Di conseguenza secondo loro stanno inscenando questo teatrino per stare al centro della scena e aumentare la visibilità.

La vamp frusinate e l’ex ballerino di Amici prenderanno di mira i due protagonisti perché non credono assolutamente nella loro buonafede. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi su Canale 5.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono a Veronica e Luca

Il video spoiler sul nuovo episodio del Trono Over di Uomini e Donne, mostrano le dure accuse da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari nei confronti a dama romana e al suo spasimante Luca. Quest’ultimo ha fatto recapitare un mezzo di rose rosse a Veronica a sorpresa.

Nonostante i due protagonisti abbiano detto più volte di non essersi mai sentiti nemmeno al cellulare, qualcuno inizierà a sospettare che in realtà potrebbe esserci un accordo tra loro. La vamp dirà che lo spasimante e la Ursida si conoscono da qualche tempo perché un dono del genere non si fa ad una persona che conosce da poco. Anche l’ex ballerino chiederà ai due se si sono mai scritti o sentiti prima di quella registrazione.

Ovviamente i diretti interessati negheranno categoricamente. Titubante della loro risposta, Gianni chiederà ad entrambi di mostrargli gli smartphone per capire che tra loro non c’è un accordo pregresso come lui sospetta oppure se ha preso un granchio.

Uomini e Donne: Alessandro, Sammy e Davide hanno una forte discussione

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che ci sarà accesso scontro verbale tra due dei corteggiatori di Giovanna Abate. Attraverso le anticipazioni fornite dal portale web Witty Tv, sappiamo che Sammy Hassan e Davide Basolo, che nella puntata di ieri ha fatto vedere il suo viso dopo averlo nascosto per oltre un mese sotto la maschera dell’Alchimista, discuteranno animatamente.

Pure Alessandro Graziani si scaglierà contro i due ragazzi per questo si accenderà un botta e risposta al veleno tra i tre giovani. Quale sarà la reazione della tronista romana? Chi difenderà? Ecco il video anticipazioni: