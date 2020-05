Raffaella Fico posta una foto ed è subito massacro “Sei sempre più brutta, ma che hai combinato? (FOTO)

Piovono un sacco di insulti su Raffaella Fico, gli haters le dicono che è sempre più brutta, la showgirl è stata accusata di essersi sottoposta a troppi ritocchi estetici

Anche se non pubblica spesso foto di sé, Raffaella Fico è nota per la sua bellezza e la sua sensualità. Proprio per questo quando pubblica qualche scatto fa parlare e deste interesse. Le sue curve mozzafiato e le sue pose sexy fanno impazzire i fan, che subito si precipitano a farle i complimenti. L’ultimo scatto della Fico risale a Pasqua, quando ha postato sui social un selfie con la figlia Pia.

In genere non mostra mai la figlia su internet, ma questa volta la posa era così bella che non ha resistito. La bambina, nata nel 2012, è figlia di Mario Balotelli e cresce veloce. La sua mamma l’ha presentata al pubblico social proprio in occasione del suo settimo compleanno e tutti hanno notato quanto si somigliano.

Raffaella Fico e Pia insieme in un selfie bellissimo

Pia e Raffaella hanno molto in comune, ma alcuni tratti del viso della piccola ricordano anche il celebre calciatore. La bambina è davvero molto bella e somiglia quindi ad entrambi, ha colto in pratica il fascino dei suoi genitori. Gli occhi grandi e color nocciola e la chioma folta e scura la rendono veramente una bambina bellissima!

Ovviamente non appena la Fico ha postato il selfie con la figlia un sacco di fan si sono precipitati a commentarlo. I complimenti sono arrivati a iosa e anche tante belle dediche alla piccola Pia. Molti utenti hanno anche notato che la bambina somiglia ad entrambi e lo hanno detto. Alcuni hanno anche aggiunto che è identica al suo papà.

Raffaella accusata di aver fatto troppi ritocchi estetici

Insomma, per Raffaella è stato un piacere ricevere così tanti complimenti, che non sono mancate neanche per lei. I fan le hanno detto che ha un fisico pazzesco e che è un vero schianto. Tuttavia, non sono mancati neanche i commenti cattivi e pesanti. Alcuni hanno notato che Raffaella è diversa dal solito e che sembra irriconoscibile in viso.

E così è stata accusata di ricorrere eccessivamente ai ritocchi estetici, e non è bastato che lei smentisse. La showgirl partenopea ha detto infatti che non ha fatto nulla ma i fan lo hanno intuito anche se da tempo è assente da Instagram. Tante le critiche per le labbra, troppo gonfie, che sembrano di plastica.