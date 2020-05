Laura Freddi fa una rivelazione mai detta fino ad ad oggi su Sonia Bruganelli moglie di Bonolis

Sulla moglie di Bonolis si è pronunciata Laura Freddi, l’ex di Paolo ha detto di conoscere Sonia Bruganelli ma non è una sua amica

In un’intervista a ‘Novella 2000’ Laura Freddi ha parlato di tutto e di più, anche del suo passato con Paolo Bonolis. Anche se magari qualcuno non lo ricorda, infatti, la Freddi è stata fidanzata con il marito di Sonia Bruganelli per alcuni anni. Tuttavia, quando le è stato chiesto se tornerebbe a lavorare con lui ha risposto di sì.

La showgirl e conduttrice televisiva ha detto proprio questo, e non ha esitato. E’ stata franca e sincera e ha detto quello che sentiva, senza fare inutili giri di parole. Anzi, ha anche aggiunto che sarebbe davvero onorata di lavorare al suo fianco. D’altronde, Bonolis è un vero professionista ed è piacevole avere a che fare con lui. La Freddi però ha voluto fare delle puntualizzazioni.

Laura Freddi ha confessato che tornerebbe a lavorare con Bonolis

Laura ha detto infatti che è improbabile una cosa del genere, e al momento non ci sono occasioni in vista. La showgirl ha anche aggiunto che lo stesso Paolo una volta le aveva detto che avrebbe avuto piacere di lavorare insieme a lei. I due sono rimasti in buoni rapporti e tra loro c’è anche affetto e stima. Durante l’intervista Laura ha anche parlato dell’emergenza sanitaria e poi ha fatto qualche accenno alla Bruganelli.

Riguardo alla quarantena ha detto che era enormemente spaventata e che le sembrava tutto fuori luogo e irreale. La Freddi ha confessato di avere avuto anche degli attacchi di panico. Ad un certo punto Laura ha parlato di Sonia, la moglie di Bonolis, e ha detto che si conoscono, però non è una sua amica. In genere lei evita di rilasciare interviste per paura che i giornali possano fraintendere le sue parole.

La Freddi e la Bruganelli si conoscono ma non sono amiche

La Freddi ha dunque sottolineato che lei e Sonia, anche se si conoscono, non sono amiche, però tra lei e Paolo è rimasto l’affetto. In passato Bonolis e Laura hanno condotto insieme ‘Belli freschi’, ma Laura ha sottolineato che se oggi ci fosse l’occasione lavorerebbe con lui senza problemi.

La loro storia d’altronde è finita ormai da molto tempo, entrambi sono legati ad altre persone e quindi è acqua passata. Nel frattempo la Bruganelli non perde occasione di farsi criticare dagli haters per i suoi acquisiti inutili!