Antonella Elia “sposerò Pietro Delle Piane ma ad una condizione ben precisa”

La showgirl Antonella Elia ha detto che sposerà Pietro Delle Piane se la convivenza andrà bene, quindi l’anno prossimo

Sembra esserci decisa finalmente Antonella Elia, pare che adesso sia veramente pronta per fare il grande passo. Cosa è successo? Sembra che l’ex gieffina sia pronta per sposare il suo Pietro Delle Piane. Lo ha detto lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

La showgirl ha parlato di alcune cosette trascorse all’interno della casa del GF Vip e anche della sua vita privata. Soprattutto su quest’ultimo argomento si è soffermata abbastanza, e ha rivelato i suoi progetti. Pare che nel suo futuro ci sia in programma un matrimonio con Delle Piane. L’esperienza nella casa sembra che abbia reso ancora più forte la Elia, che ha acquisito una maggiore sicurezza. Nonostante qualche passaggio negativo, la permanenza nella casa l’ha cambiata.

Antonella Elia sposerà Pietro Delle Piane

Nell’intervista la Elia ha rivelato che ancora oggi ha qualche incubo, però tutto sommato ricorda quella del Grande Fratello come un’esperienza indimenticabile. Il suo carattere pungente e irriverente spesso l’ha messa in situazioni imbarazzanti, ma di certo nessuno le può dire che è un’ipocrita. La Elia ha brillato per sincerità e personalità, cosa non comune a tutte coloro che erano nella casa.

Antonella ha confessato di aver conosciuto persone che non si sono rivelate sincere e che l’hanno attaccata. Anche quando è uscita dalla casa ha ricevuto molte critiche, ma lei ha detto che queste persone erano solo alla ricerca di visibilità. Infine ha anche aggiunto che coloro che hanno criticato lei e Pietro non ci hanno guadagnato nulla.

La Elia ha posto delle condizioni

La showgirl ha fatto anche riferimento ad Enrica Bonaccorti, che l’ha molto criticata. Ha detto di essere stata delusa da lei che una volta era sempre affettuosa. Tutto sommato, però, lei e Pietro stanno ancora insieme e in più hanno anche tanti progetti da mandare avanti. Infatti, Delle Piane è pronto per sposare la sua Antonella, ma lei sembra che abbia già detto di sì. Pietro le ha detto che intende portarla all’altare e desidera che si prenda le sue responsabilità.

Delle Piane ha dichiarato che l’amore che prova per Antonella è lo stesso del primo giorno e desidera vivere per sempre con lei. Pietro ha anche ammesso di essere fuggito di fronte ad un’idea del genere, ma stavolta è diverso. Anche la Elia è della stessa idea e ha detto che lo sposerà, ma ad un patto, la convivenza deve andare bene.