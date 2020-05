Sandra Milo si incatena davanti a Palazzo Chigi, il presidente Conte la riceve (VIDEO)

Incatenata davanti a Palazzo Chigi, Sandra Milo viene poi ricevuta dal premier Conte, l’attrice lo ha definito un grande uomo

Lo aveva detto e lo ha fatto. Dopo il digiuno, che qualche giorno fa aveva interrotto dietro richiesta di Giuseppe Conte, Sandra Milo si è incatenata davanti a Palazzo Chigi. L’attrice sta vivendo un momento particolare perché molti suoi colleghi non lavorano a causa delle restrizioni del lockdown.

Così ha deciso di protestare per ottenere qualcosa. La sua protesta è a favore degli autonomi del mondo dello spettacolo che in questo periodo sono stati abbandonati e che non possono lavorare. La Milo, come detto prima, ha iniziato lo sciopero della fame qualche giorno fa. Il motivo è stato sempre la protesta contro l’assenza di aiuti per il mondo dello spettacolo.

Sandra Milo incatenata davanti a Palazzo Chigi, Conte la riceve

Poiché non ha ottenuto nulla, nonostante il suo gesto fosse stato palese, ha deciso di fare qualcosa di più incisivo. E così si è incatenata davanti a Palazzo Chigi. Per ben 2 ore è stata attaccata alle catene sotto il sole e ha chiesto più volte di parlare con il premier Conte. Alla fine il presidente del consiglio ha ricevuto la Milo. Ma di cosa hanno parlato e cosa ha promesso Conte all’attrice?

A raccontare l’accaduto è stato l’inviato de La vita in diretta, che ha parlato della vicenda. L’inviato ha raccontato che nel momento in cui Conte ha deciso di ricevere l’attrice lei non trovava la chiave per aprire le catene. Ci sono stati dei minuti di paura, però per fortuna la chiave è poi stata trovata e la Milo è potuta andare dal premier.

Cosa ha ottenuto la Milo dopo aver parlato col premier

L’attrice rischiava di andare dal presidente con le catene al seguito, ma meno male che non è successo. La Milo ha cominciato lo sciopero della fame Venerdì scorso, poi interrotto dopo la chiamata del premier e anche dietro preghiera della D’Urso. Conte aveva detto che l’avrebbe richiamata lunedì ma non lo ha fatto. Per questo lei ha deciso di incatenarsi proprio dove il premier lavora.

Sandra Milo durante la sua conversazione con Conte non ha arretrato nelle sue decisioni. L’attrice e il premier hanno parlato per 45 minuti e poi ha detto ai giornalisti che Conte è un politico di alto spessore, un uomo d’altri tempi.