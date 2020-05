Uomini e Donne, ecco cosa si dice di Armando Incarnato sul web

Cosa si dice di Armando?

Nella puntata di mercoledì 27 maggio di Uomini e Donne la conoscenza dell’Alchimista ha avuto un punto di svolta. Giovanna Abate ha già visto il volto del ragazzo, ma finalmente si è svelato sia agli altri partecipanti che ai telespettatori. Sui social ha ricevuto tanti complimenti, in quanto si spera che sarà lui la scelta.

Con la sua gentilezza è riuscito ad arrivare nel cuore della tronista in punta di piedi. La sta corteggiando nel vero senso della parola a differenza di Sammy Hassan. Molti sono certi che quest’ultimo non solo sarà scelto, ma le dirà anche no. I riflettori sono stati puntati anche su Armando Incarnato, il quale è andato infastidito dietro le quinte. Non a caso c’è stato una discussione con Gianni Sperti. Tutti sono dalla sua parte.

‘Ho passato anni d’inferno e adesso viene a infastidirmi anche qui’

Ecco cosa si dice di Armando sul web: è stato fin troppo educato nel non rispondere a dovere alle accuse dell’opinionista. Tutto ha avuto inizio quando l’ex fidanzata ha pubblicato delle Instagram Stories nel giardino della casa dell’affascinante cavaliere. Di conseguenza si diceva che i due stessero vivendo la pandemia sotto lo stesso tetto.

Gianni ha sempre insinuato che non si sono mai lasciati, così ha messo in dubbio per l’ennesima volta la sua onestà. Stufo delle critiche infondate, Armando ha spiegato che la donna è andata da lui per parlare di lavoro. Non voleva aprire il negozio di parrucchiere che gestisce lei perché non reputava opportuno mettere a rischio il personale.

Alla fine non hanno trovato un accordo, dunque le ha ceduto l’intera attività. A sua insaputa la donna ha condiviso quelle storie ambigue, così il rapporto è peggiorato. Prima di andare via dallo studio, si è lasciato andare in uno sfogo: come tante, anche l’ex sta cercando la visibilità. I follower supportano questo pensiero.

Il web contro Gianni

Gianni non è visto di buon occhio dal pubblico di Maria De Filippi, dato che non è oggettivo nel dare giudizi. Spesso sostiene chi non dovrebbe, come Roberta Di Padua e Valentina Autiero. La seconda, per esempio, sta cercando di ‘sottrarre’ Nicola Vivarelli a Gemma Galgani. Se l’avesse fatto un’altra, ne avrebbe dette di cotte e di crude. Ragion per cui stavolta ha la maggior parte degli utenti social contro.