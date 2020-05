Caterina Balivo scoppia a piangere in diretta: “Sono stati due anni bellissimi, ma…”

Caterina Balivo in lacrime: l’annuncio

L’estate è alle porte e nonostante siamo ancora in emergenza sanitaria, alcuni programmi stanno chiudendo i battenti per la consueta pausa stagionale. Uno di questi è Vieni da me, il rotocalco pomeridiano di Rai Uno condotto da un paio di edizioni da Caterina Balivo. Nell’appuntamento di mercoledì 27 maggio 2020, la padrona di casa napoletana ha iniziato a ringraziare tutta la squadra del format della tv di Stato.

Infatti, venerdì sarà l’ultima puntata di Vieni da me. Da lunedì primo giugno andrà in onda per il secondo anno consecutivo Io e Te, la trasmissione televisiva presentata dal giornalista Pierluigi Diaco. Ma prima dei saluti la moglie di Guido Maria Brera ha pronunciato la seguente frase: “Sono stati due anni bellissimi”. Per quale ragione? E’ intenzionata a lasciare il programma?

I saluti di Caterina Balivo? Lascia Vieni da me?

Come accennato prima, durante i ringraziamenti, la padrona di casa di Vieni da me si è lasciata andare ad una dichiarazione che non è per niente passata inosservata al pubblico di Rai Uno: “Sono stati due anni duri, ma bellissimo, abbiamo lavorato tutti tantissimo”. E pronunciando tali parole Caterina Balivo si è commossa mostrando qualche lacrima.

Subito dopo sono arrivate le prime reazioni da parte del popolo del web che si sono domandati se per caso la professionista partenopea non torna a settembre a ricoprire quel ruolo. I suoi follower l’hanno incitata a non lasciare. ma al momento la diretta interessata non ha risposto a nessuno. Gia voce che quest’ultima potrebbe occupare la fascia domenicale al posto di Francesca Fialdini, mentre Vieni da me potrebbe essere sostituito da Marco Liorni.

Grande imbarazzo a Vieni da me

Nella giornata di mercoledì il grande Memo Remigi ha festeggiato il suo 82esimo compleanno in diretta a Vieni da me, ma durante il collegamento via Skype con la sua abitazione qualcosa non è andato nel migliore dei modi.

“Ma mi piace quando muovi quel c*** grande come Ariana. Sei italiana o brasiliana?”, ha cantanto l’artista. La padrona di casa Caterina Balivo, molto imbarazzata per il pezzo un po’ colorito, ha detto: “Non ci credo che sta accadendo davvero… Questa canzone non doveva andare in onda, lo avevamo detto con gli autori, ma se nessuno lo dice a Mr Paul”.