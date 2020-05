Alberto Matano, grande paura a La vita in diretta: presi a calci e pugni

Grande paura a La vita in diretta: Alberto Matano spiega cosa p accaduto

Grande paura per l’inviato de La vita in diretta Giuseppe Di Tommaso e per il suo operatore. I due, infatti, qualche ora fa hanno subito un’aggressione fisica e verbale mentre stavano realizzando un servizio nel capoluogo pugliese. A rivelare il tutto ci ha pensato il conduttore del format pomeridiano di Rai Uno, Alberto Matano.

Il collaboratore del rotocalco era stato inviato in Puglia per mostrare al pubblico come si sono comportati i cittadini di quelle zone in vista delle regole anti-assembramento ancora in vigore per l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Mentre si trovava lungomare di Bari, l’uomo ha iniziato a rimproverare alcuni passanti che non indossavano le mascherine protettive oppure non rispettavano le distanze fisiche. E se qualcuno è apparso evidentemente imbarazzato per l’errore commesso chiedendo scusa, altri invece non l’hanno per niente presa bene. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto dopo.

L’inviato Giuseppe Di Tommaso e l’aggressione a Bari

Al rimprovero di Giuseppe Di Tommaso, un residente barese ha risposto infatti risposto con violenza. Infatti, come ha raccontato lo stesso giornalista Rai, il cittadino si è avvicinato al cameram coprendo l’obiettivo della telecamera. Non contento l’ha abbassata con un fare violento. Ma non è finita qui, infatti rivolgendosi al professionista gli ha detto: “Se mi riprendi ancora butto a mare te e il tizio con la telecamera. Non puoi fare così con le persone”.

Calci e pugni alla troupe de La vita in diretta

Il giornalista de La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso avrebbe risposto alla minaccia del cittadino barese affermando che era suo diritto di cronaca registrare e raccontare al pubblico di Rai Uno come stessero le cose in quella città. Ma la replica del professionista non è per niente piaciuta al passante che ha aggiunto: “Se ti buttano a mare le persone fanno bene”.

La diatriba tra i due si è conclusa con l’uomo in questione che avrebbe strattonato il collaboratore della tv di Stato e colpito a calci e pugni il cameraman. A quel punto la troupe del programma della prima rete ha deciso di allontanarsi dal posto.Ovviamente l’ex mezzo busto del Tg1 Alberto Matano è rimasto senza parole a tali dichiarazioni in diretta.