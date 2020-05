Emma Marrone cambia tutto, l’annuncio: “Queste sono le ultime, poi…”

Emma Marrone fa un importante annuncio su Instagram

Momenti di preoccupazione per il folto numero di fan di Emma Marrone. La cantante salentina nelle ultime ore li ha allertati a causa di un post che recentemente ha condiviso sul suo account Instagram. Nel contenuto la professionista pugliese ha dichiarato che queste saranno le sue ultime foto con i capelli biondi.

Tra qualche giorno, infatti, la 36enne, dopo un paio di mesi di lockdown, ha deciso di andare in un salone di parrucchieri per cambiare la tinta dei capelli e modificare il suo look. L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha deciso di cambiare ancora una volta il colore della sua chioma per tornare, con molta probabilità, al suo classico biondo che in questi anni l’ha contraddistinta sulle altre artiste. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

La cantante salentina cambia il suo look? Le sue parole su IG

Si tratta del cambiamento del suo look, oppure Emma Marrone ha in serbo una sorpresa molto più grande per tutti coloro che la seguono sui social network e i fan abituali? Al momento la diretta interessata non si è sbilanciata, ma una cosa è certa: questi che vediamo su Instagram sono gli ultimi scatto prima di un radicale cambio di look della cantante salentina.

Chi segue l’artista pugliese sa perfettamente che in questo lungo periodo di lockdown è stata davvero particolarmente attiva sui suoi canali media. Non solo lei, anche gran parte dei personaggi dello spettacolo hanno realizzato dirette e postato con frequenza foto e video. (Continua dopo il post)

Emma Marrone e il dispiacere per il concerto annullato all’Arena di Verona

Qualche giorno fa Emma Marrone è apparsa dispiaciuta su Instagram per l’annullamento del suo concerto all’Arena di Verona. Nel giorno del suo 36esimo compleanno la professionista salentina doveva cantare davanti a oltre 25 mila persone e dare un calcio ai momenti bui attraversati l’estate scorsa a causa dell’operazione chirurgica.

Purtroppo, però, causa emergenza sanitaria da Covid-19 l’evento è stato rinviato a data da destinarsi, ma sempre dal 2021 in poi. In attesa di scoprire cosa ha in serbo l’artista pugliese, ecco il contenuto che ha condiviso su Instagram e che ha riscosso un grande successo di likes e commento da parte dei follower: