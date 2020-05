Uomini e Donne segnalazione su Giovanna e Alchimista: “Si conoscevano già” (FOTO)

Dopo che l’Alchimista si è mostrato nello studio di Uomini e Donne sul web è scoppiato il caos, una segnalazione in particolare sta scombussolando il trono di Giovanna. L’identità del corteggiatore misterioso, ormai, è venuta a galla e si tratta di Davide Basolo.

Alcuni suoi presunti conoscenti, però, hanno contattato l’influencer Deianira Marzano per informarla di una questione parecchio incresciosa. Stando a quanto emerso, infatti, pare che i due si conoscano già.

La segnalazione su Giovanna e l’Alchimista

In queste ore, sul web si sta molto dibattendo su di una segnalazione pervenuta su Giovanna e l’Alchimista. Una persona, che ha detto di conoscerli, ha assicurato che i due non siano del tutto estranei, anzi. Secondo quanto rivelato da questa persona, i protagonisti si sarebbero conosciuti quando erano dei ragazzi e avrebbero dato luogo anche ad un piccolo flirt. L’utente in questione non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli ed ha chiesto all’influencer di restare anche nell’anonimato.

Ad ogni modo, dalle sue parole è sembrato alquanto certo di quanto detto. La Marzano, allora, non ha potuto fare a meno di domandarsi il motivo per il quale soprattutto l’Abate abbia finto di non conoscerlo. Questo, naturalmente, sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo cui tutta questa storia non è altro che una messinscena per incrementare un po’ la visibilità dei protagonisti. (Continua dopo la foto)

Davide Basolo cambia account Instagram

Oltre a questa segnalazione che coinvolge anche Giovanna, l’Alchimista era già finito al certo della bufera per essersi creato questo personaggio. I diretti interessati, però, per il momento non hanno ancora replicato a queste accuse. Davide, dal canto suo, ha deciso di cancellare il suo vecchio profilo Instagram per aprirne uno del tutto nuovo. Il giovane ha ammesso che non si aspettava tutto questo clamore, per tale motivo ha deciso di cancellare tutto e partire da zero.

Sul suo nuovo account, dunque, ha ringraziato i fan che lo hanno sostenuto in tutto questo tempo e poi ha pubblicato delle canzoni probabilmente riferite all’Abate. Tra le varie dediche, quella più emozionante è la canzone “Arrivi tu” di Alessandra Amoroso. Nel caso specifico, il giovane ha riportato la parte del testo in cui si parla delle coincidenze della vita che conducono due anime ad incontrarsi e a dare luogo a qualcosa di speciale