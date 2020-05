Silvia Provvedi vicina al parto: il nome scelto per la bambina

Silvia Provvedi vicina al parto: la gravidanza

L’anno scorso Silvia Provvedi è stata una grande protagonista in tv. Infatti, ha deciso di partecipare con la sorella Giulia alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Lei voleva riscattarsi dopo aver trascorso tre anni nei programmi televisivi a difendere Fabrizio Corona che poi, quando è uscito dal carcere, l’ha lasciata. Tuttavia, da poco Silvia aveva iniziato a frequentare Giorgio De Stefano e adesso stanno aspettando una bambina.

Ma com’è stato affrontare una gravidanza in piena emergenza Coronavirus? L’ex gieffina ha risposto a questa domanda per il settimanale Chi e ha detto di aver seguito un corso parto online perché tutti i corsi erano bloccati. Ha anche seguito un corso di primo soccorso pediatrico e ha deciso di donare le cellule staminali del cordone ombelicale.

Non ha avuto paura, anzi, la gravidanza l’ha in un certo senso salvata dalla tristezza per la situazione generale. Purtroppo, non ha potuto vedere per tanto tempo la sorella Giulia, ma con videochiamate, corsi di cucina e esercizi ha trascorso il tempo lo stesso in modo piacevole.

Il nome scelto per la bambina

Dopo quasi nove mesi di gravidanza, però, Silvia Provvedi non ha mai rivelato il nome scelto per la bambina. La scelta è avvenuta appena lei e Giorgio hanno saputo che era una femminuccia. La chiameranno Nicole. A Silvia piaceva anche il nome Celeste, dalla canzone di Laura Pausini che ha dedicato alla figlia, ma forse “sarà per la prossima volta”.

Dal momento che all’inizio erano sicuri di avere un maschietto, Silvia e Giorgio hanno pensato a nomi maschili. Alla coppia piacciono: Christian, Dimitri e Michael. Chissà, forse anche questi nomi devono essere tenuti per una seconda o una terza volta.

Ad ogni modo, Nicole arriverà tra due settimane, quindi molto presto e Silvia si è anche sbilanciata sul matrimonio con Giorgio. Ha confessato che è nei loro progetti e che spesso immagina come potrebbe essere. A lei piacerebbe vedere Nicole in braccio alla zia Giulia mentre porta le fedi. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Vi piace il nome scelto per la bambina?