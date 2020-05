La vita in diretta, l’annuncio di Lorella Cuccarini: “Ci ha colpito molto, rivoluzioniamo l’inizio…”

La vita in diretta: l’annuncio di Lorella Cuccarini

A pochi minuti dall’inizio della puntata del mercoledì de La vita in diretta, dopo il loro ingresso in studio, Lorella Cuccarini rivolgendosi al suo collega Alberto Matano ha fatto un annuncio. Appena terminata la sigla, la professionista romana ha esclamato: “Cominciamo, devo dire, rivoluzionando un po’ l’inizio, perché ci è arrivata pochi minuti fa una notizia che ci ha molto colpito”.

Sandra Milo nonostante la sua età avanzata si è incatenata davanti a Palazzo Chigi in segno di protesta contro le avversità che stanno attraversando tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo. Ovviamente la nota attrice ha preso le difese delle maestranze che sono ferme a causa del Covid-19 e non percepiscono nulla dallo Stato. La notizia ha stravolto i piani di Alberto Matano e della collega, ma i due padroni di casa del rotocalco di Rai Uno erano contenti di parlare di tale iniziativa. Anche su Canale 5 Barbara D’Urso ha affrontato questo argomento.

Sandra Milo si incatena davanti Palazzo Chigi

L’appuntamento del mercoledì de La vita in diretta ha subito un cambiamento iniziale per via di una notizia molto importante. Infatti dopo lo sciopero della fame Sandra Milo si è recata davanti alla sede del Governo incatenandosi in segno di protesta.

La conduttrice Lorella Cuccarini lo ha annunciato ai telespettatori di Rai Uno, mentre Alberto Matano ha riferito loro che Sandra Milo è giunta a Palazzo Chigi a Roma, si è incatenata davanti alla sede dell’Esecutivo chiedendo di essere ricevuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, poco dopo, è stata ricevuta da quest’ultimo.

Il gesto di Sandra Milo e le parole di Lorella Cuccarini

Nell’appuntamento del martedì de La vita in diretta, la padrona di casa Lorella Cuccarini aveva dato un messaggio molto toccante al pubblico della prima rete. Il giorno seguente, invece, la professionista romana ha annunciato qualcosa che ha rivoluzionato l’inizio dello storico rotocalco.

Ovvero il gesto dell’anziana professionista Sandra Milo, la settimana scorsa aveva già annunciato si social e in televisione: “Comincio lo sciopero della fame“. La donna lo aveva detto in diretta nei programmi di Barbara D’Urso che l’aveva invitato di iniziare a mangiare. Ora, invece, ha detto del Premier Conte che l’ha immediatamente ricevuta di essere un grande uomo.