Soleil Sorge replica alle offese di Marina La Rosa: “Vipera, finita nel dimenticatoio”

Ultimamente sta generando molto scalpore la lite social avvenuta tra Soleil Sorge e Marina La Rosa. Le due sono state entrambe concorrenti dell’Isola dei famosi e non sono mai andate troppo d’accordo.

Anche se è passato diverso tempo da quel momento, nel corso di una diretta su Instagram Marina ha deciso di rivangare il passato lanciando velenose frecciatine all’influencer. Quest’ultima ha deciso di replicare in modo altrettanto piccato.

Le accuse di Marina La Rosa

Durante una diretta su Instagram, Marina La Rosa ha commentato la sua esperienza all’Isola dei famosi ed ha parlato di alcuni ex conviventi, tra cui Soleil Sorge. In merito a quest’ultima, l’ex naufraga ha detto di reputarla una persona cattiva e davvero impossibile da trattare. Naturalmente le frasi adoperate dalla protagonista sono state molto più colorite di così. A suo avviso, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è come se avesse subito dei torti dalla vita ragion per cui si è trasformata in un vero mostro.

Le dichiarazioni della finalista del reality sono state davvero molto forti, pertanto, hanno fatto il giro del web in men che non si dica. In molti, adesso, non aspettavano altro che la replica da parte della destinataria degli insulti. Ebbene, il pubblico è stato accontentato. L’influencer ha preferito non commentare sul suo profilo Instagram quanto accaduto, probabilmente per non dare troppo peso alla vicenda, ma lo ha fatto attraverso dei commenti.

La replica di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha accusato Marina La Rosa di essere lei la vera vipera in tutta questa situazione. A distanza di molto tempo ha voluto rivangare delle questioni passate che, ormai, non avevano più nessuna importanza. Proprio per tale ragione, la persona incattivita con la vita è proprio la cosiddetta “gatta morta” e non certamente lei. La Sorge, inoltre, l’ha definita vipera, che pur di tornare ad avere la luce dei riflettori puntata addosso sarebbe disposta a tutto.

Secondo il suo punto di vista, infatti, la La Rosa sarebbe finita nel dimenticatoio dopo la sua partecipazione all’Isola, per tale motivo, starebbe facendo di tutto pur di tornare a fare qualche ospitata in tv e a far parlare di sé. Per adesso, non c’è stata ancora una contro-replica da parte dell’ex gieffina, ma non è escluso che la questione possa avere degli ulteriori risvolti con il tempo.