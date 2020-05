Amici Speciali, l’emozione di Alessandra Celentano: ‘Qualcosa di speciale’

La maestra di danza classica ha scritto un messaggio molto particolare sui social a proposito di Amici Speciali

Amici Speciali: l’emozione di Alessandra Celentano

Mancano poche ore alla terza puntata di Amici Speciali. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è un nuovo format basato sul noto talent che da 20 anni scopre e segue talenti nel canto e nel ballo. In quattro puntate ex concorrenti, ex vincitori e cantanti ormai noti e professionisti si esibiranno per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile.

A bordo palco per votare le esibizioni abbiamo visto Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli. Accanto alla giuria ci sono quattro esponenti delle radio e tre professori: Beppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Quest’ultimo è spesso al centro dell’attenzione in quanto Maria si diverte a fargli fare prove scherzose che finiscono sempre con il professore in acqua. Beppe Vessicchio è spesso responsabile della votazione di una manche in particolare.

L’unica che non si è ancora esposta in puntata è Alessandra Celentano. La maestra di danza classica si limita a godersi lo spettacolo e a votare quando richiesto. Presenti nel cast ballerini ora ben formati e professionisti come Javier Rojas, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino. Alessandra, ad ogni modo, ha affidato ai social la sua emozione.

Alessandra Celentano: ‘Amici è qualcosa di speciale’

Poche ore fa Alessandra Celentano, oltre ad aver fatto gli auguri a Rafael Quenedit, ha anche scritto un messaggio particolare per parlare della sua esperienza ad Amici Speciali. Come potete vedere dal post riportato in fondo a questo articolo, l’insegnante ha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei mentre guarda il palco piena di soddisfazione.

Infatti, ha scritto che è davvero emozionante vedere dei ragazzi che loro stessi hanno accompagnato in un percorso e che adesso sono dei professionisti. Per lei “Amici di Maria De Filippi è qualcosa di speciale” e solo chi l’ha vissuto può realmente capirlo.

Con il suo messaggio ha voluto fare un augurio, in questo periodo difficile, a tutti loro e agli artisti, “senza i quali non si potrebbe vivere”. Nonostante gli scontri in studio con Maria, nonostante gli scontri con gli allievi, il post è stato inondato di commenti positivi e di stima verso Alessandra Celentano. Voi che cosa ne pensate?