“Sto soffrendo moltissimo…”: Paola Barale, l’inaspettata confessione preoccupa i fan

Paola Barale e lo sfogo durante la diretta Instagram

Qualche settimana fa dopo aver glissato le domande di Barbara D’Urso a Live, Paola Barale è tornata a parlare del suo matrimonio finito con Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne. La loro relazione era nata tantissimi anni fa quando entrambi lavoravano a Buona Domenica di Maurizio Costanzo, lei come co-conduttrice e lui come ballerino. I due sono convolati a nozze ma il loro matrimonio è durato pochissimo tempo e da allora non hanno avuto più rapporti.

Nelle ultime ore l’ex valletta de La ruota della fortuna ha realizzato una diretta Instagram con la dottoressa Camilla D’Antonio. La specialista ha dato alcuni consigli per la nostra pelle. L’ex fiamma di Raz Degan, però, alla fine del live con il medico ha fatto una confessione inaspettata e soprattutto molto piacevole: “Sto soffrendo molto”. Per quale ragione?

Il live con la dottoressa Camilla D’Antonio

Come accennato prima, nella giornata di mercoledì Paola Barale ha realizzato una diretta IG con la specialista e sua cara amica Camilla D’Antonio. Quest’ultima ha dato degli ottimi e utili consigli ai follower della piemontese su come preparare al meglio la nostra pelle in vista dell’estate 2020. “Speriamo arrivi veloce, speriamo di poter passare un’estate bella”, ha esclamato l’ex moglie di Gianni Sperti.

A quanto pare la soubrette di Fossano ha voglia di recarsi al mare e stare in vacanza dopo mesi di reclusione in casa per il Covid-19. Durante il live, inavvertitamente, la professionista ha rivelato di star lavorando ad un nuovo progetto. Di cosa si tratta? “Ero fuori per lavoro, sto preparando una cosa molto carina”, ha ammesso senza dare altre spiegazioni. Naturalmente i suoi follower hanno iniziato a scriverle ma lei non ha risposto.

Paola Barale soffre si allergie

Ma per quale ragione Paola Barale sta soffrendo in questo ultimo periodo? Cosa le è successo? Lo ha confessato lei stessa nel corso di una diretta Instagram con la dottoressa D’Antonio. A rivelarlo è stata la stessa soubrette piemontese dicendo che in primavera sta male a causa delle numerose allergie.

La specialista parlando con lei le ha detto: “Ne risentono molto gli occhi, il contorno occhi. Anche ora ho sempre gli occhi rossi“. Verso la fine della chiacchierata social, vedendosi un po’ preoccupata, la donna ha confidato che di non vedersi per niente bene perché si gonfia parecchio.