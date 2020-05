Barbara D’Urso fa un’ammissione intima a Pomeriggio 5: “Non ricordo come si fa, sono anni che non lo faccio…”

Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso parla di figli e fa una confessione inattesa

Continua la programmazione di Pomeriggio Cinque che tra pochi giorni chiuderà i battenti della stagione 2019/2020 per poi ripartire il prossimo settembre. Mentre Barbara D’Urso continuerà ad andare in onda per qualche altra domenica con Live Non è la D’Urso. Nella puntata di mercoledì 27 maggio, nella seconda parte dedicata allo spettacolo e il gossip, la padrona di casa napoletana ha parlato di coppie.

In collegamento via Skype c’erano Roberto Alessi che è il direttore di Novella 2000 e suo storico opinionista, ma anche l’imitatrice Manuela Aureli che in autunno tornerà a lavorare per la nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in trasmissione.

Lady Cologno invoglia Manuela Aureli a fare un altro figlio

Durante la puntata del mercoledì di Pomeriggio Cinque, la conduttrice napoletana ha parlato di figli, un argomento a cui sta a cuore a tutti. La padrona di casa del rotocalco di Canale 5 ha incoraggiato la sua ospite Manuela Aureli a darsi da fare e mettere al mondo il secondo figlio.

Ma la nota imitatrice ha replicato in questo modo: “Uno basta e avanza”. A quel punto il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha rincarato la dose, dicendo: “Poi è anche piacevole provarci…”. Ma non è finita qui perché a lasciare senza parole ci ha pensato Lady Cologno, che in modo ironico ha replicato in questa maniera: “Non lo so, non ricordo come si fa. Sono anni che non lo faccio…”.

Botta e risposta ironico tra Barbara D’Urso e il direttore Roberto Alessi

Ma la risposta della conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha per niente convinto il direttore del magazine di gossip Novella 2000. Infatti, in collegamento Skype dalla sua abitazione, Roberto Alessi ha risposto in modo malizioso: “Bugiardella…”. La padrona di casa napoletana non ha voluto controbattere lasciando il giornalista e sopratutto il numeroso pubblico di Canale 5 nel dubbio.

Ovviamente nello studio 7 di Cologno Monzese sono scoppiate le risate dei pochi presenti. Nel frattempo continuano gli ascolti soddisfacenti per il contenitore televisivo della rete ammiraglia Mediaset. Quest’ultimo, infatti, quasi tutti i giorni batte nettamente la concorrenza formata da La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.