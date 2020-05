Nek festeggia 20 anni di matrimonio con Patrizia: l’emozionante dedica d’amore del cantante

Filippo Neviani, in arte Nek, festeggia il ventesimo anniversario di matrimonio con Patrizia Vacondio. Ecco le toccanti parole dell’artista

Nek: 20 anni d’amore con Patrizia

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, vanta una carriera nel mondo della musica di 30 anni. Alla fine degli anni 80 ha formato un duo country chiamato Winchester per poi diventare il frontman dei White Lady. Negli anni 90 si è dedicato alla sua carriera da solista ottenendo un grande successo, soprattutto con Laura non c’è, brano tradotto in molte lingue. Oggi conta 15 album, 3 raccolte di dischi e più di 10 milioni di vendite in tutto il mondo.

Come ha raccontato lui stesso nel libro Lettera a mia figlia sull’amore quando ha incontrato Patrizia Vacondio e ha iniziato una relazione con lei, molti gli hanno chiesto di tenerlo nascosto per via dell’immagine. Non solo, nel loro rapporto c’è stata l’ombra del tradimento, dei periodi di forte tensione, ma oggi, 28 maggio 2020, la coppia festeggia 20 anni di matrimonio e non può che essere più felice di così.

Quando Filippo e Patrizia hanno iniziato la loro storia lei aveva una bambina piccola dalla precedente relazione, Martina, che oggi porta anche il cognome Neviani. 9 anni fa, per lei, è arrivata una sorellina. Filippo e Patrizia sono diventati genitori di Beatrice. La famiglia è davvero molto unita e sui social non mancano foto e dediche d’amore, come quella che il cantante ha fatto a sua moglie nel giorno dell’anniversario.

Filippo a Patrizia: ‘Ora come allora e per sempre’

Nek non ha mai nascosto il suo percorso con Patrizia, le ha sempre dimostrato anche pubblicamente il suo amore dedicandole oltre 50 canzoni. Nel giorno del loro anniversario di matrimonio il cantante ha voluto stupirla ancora una volta pubblicando un video su Instagram in cui sfoglia il loro album di nozze.

Come potete vedere dal post riportato in fondo all’articolo, Nek ha poi scritto delle dolci parole per lei ricordando la promessa fatta davanti a Dio ben 20 anni fa in cui lui si è impegnato a rimanerle accanto anche dopo la morte. Oggi crede ancora di più che questo sia possibile e le ha scritto: “Ora come allora e per sempre“.

Al post si sono aggiunti gli auguri di persone note, come Pago, Anna Pettinelli, Daniela Santanchè, Emma Marrone e molti altri. Inoltre, è arrivata una pioggia di commenti di persone che li seguono con tanto affetto da tanti anni. E allora, auguri a questa coppia che dimostra di essere un bell’esempio di amore e di famiglia.