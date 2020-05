Federica Sciarelli, periodo nero per la conduttrice di Chi la Visto, “La Lega vuole sostituirmi”

La conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli rivela che la Lega vuole sostituirla, pare che abbia già chiesto alla Rai un nuovo conduttore per la trasmissione

Non si placano le polemiche e la diatriba fra Federica Sciarelli e la Lega. La conduttrice della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” ha reagito alle dichiarazioni della Lega che l’ha definita stanca probabilmente di condurre il programma. Tutto ha inizio da una querela che la Lega ha sporto nei confronti della Sciarelli nelle scorse settimane.

Ma qual è il motivo della querela avanzata dalla Lega? Che cosa ha fatto la Sciarelli per averla contro? Pare che la conduttrice durante il programma abbia detto delle frasi in diretta che non sono state gradite dalla Lega. Le frasi pronunciate dalla presentatrice erano state estrapolate da una mail che ha letto in diretta, in cui si parlava di “genocidio sanitario”.

Federica Sciarelli ha assicurato di non essere stanca

Come tutti sappiamo l’emergenza sanitaria ha condizionato le nostre vite e il coronavirus ha anche causato la morte di migliaia di persone. Nella mail che la Sciarelli ha letto durante la sua diretta il genocidio sanitario di cui si parla è rivolto alla Regione Lombardia. Il riferimento è chiaro, è proprio in questa regione che ci sono state la maggior parte delle vittime da coronavirus.

Tuttavia, si parla di genocidio perché secondo alcuni la regione non ha affrontato l’emergenza nella maniera corretta. Infatti, sono state tantissime le vittime registrate nelle rsa, ovvero le case di riposo per anziani. Pare che in queste strutture ci siano stati anche ricoveri di pazienti affetti da covid19.

La Sciarelli continuerà a lavorare come ha sempre fatto

La faccenda è alquanto delicata e complessa e ci sono delle indagini in corso per verificare e accertare come sono avvenuti i decessi. La Sciarelli nel frattempo deve difendersi per aver detto parole scritte da altre persone, come è solita fare durante il programma. E ha anche preso le sue personali difese nel corso della puntata andata in onda nella serata di giovedì 28 maggio 2020.

La conduttrice è dunque tornata sulla questione e ha detto che un onorevole leghista ha affermato che lei molto probabilmente è stanca di condurre il programma. Federica ha rassicurato in diretta l’onorevole e ha detto che lei non è affatto stanca e che comunque lo ringrazia per averle prestato attenzione. La conduttrice ha difeso anche a spada tratta i suoi collaboratori che stima e apprezza tantissimo.