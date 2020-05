Simone Coccia e Stefania Pezzopane, la critica di Francesca De Andrè “non metterla più in imbarazzo”

Simone Coccia pesantemente criticato da Francesca De Andrè, che dice al compagno della Pezzopane di smetterla di imbarazzare la senatrice

Durante il collegamento a Pomeriggio 5 della giornata di ieri Simone Coccia Colaiuta ha ripercorso alcuni momenti emozionanti della sua storia con Stefania Pezzopane. Coccia ha rivissuto quindi il momento in cui la Pezzopane è entrata nella Casa del Grande Fratello mentre lui era concorrente.

In quell’occasione Simone ha potuto difendere la compagna e il loro amore, che ormai va avanti da ben sei anni. Tutto procede alla grande per la coppia e sono più innamorati che mai. All’inizio pochi credevano in questa storia, tuttavia il loro amore è stato più forte delle polemiche e ha resistito. Durante la trasmissione sono andati in onda anche filmati divertenti, dove Simone si dimenava in balletti sexy.

Simone Coccia criticato da Francesca De Andrè

In collegamento con Pomeriggio 5 c’era anche Francesca De Andrè, amica di Simone Coccia, che ha però inveito contro di lui. La De Andrè ha infatti detto a Simone di smetterla di mettere in imbarazzo la compagna con quelle scene ridicole. Le parole di Francesca hanno rivelato una sorta di disappunto per questo rapporto, che è stata percepita.

L’ex finalista del Grande Fratello Vip però non ha reagito a quelle parole e durante il collegamento ha parlato del suo sesto anniversario con Stefania. Ha anche parlato di aver ripreso la sua attività di spogliarellista, che praticava ancor prima di conoscere la Pezzopane. La deputata del Pd e Simone Coccia sono insieme da sei anni e se su di loro le critiche non si sono mai fermate.

Coccia ha ripreso la sua attività di spogliarellista

Da un lato c’è la differenza di età, ma ci sono anche stili di vita diversi. Tuttavia, i due sembrano molto affiatati e complici e vanno avanti lo stesso. In passato la stessa Pezzopane aveva lasciato perdere i commenti sulla loro relazione e ha puntato tutto sui sentimenti.

Sono quelli infatti a legarli e non il fisico o la bellezza, che passano e non tornano più. Anche di recente, in un video social, i due sono finiti al centro del gossip per aver ribadito l’amore reciproco. Entrambi hanno fatto intendere come tra loro i 23 anni di differenza ormai sono stati superati. Anche il percorso professionale è stato messo sotto critica, ma la coppia non fa più caso a cosa dicono gli altri.