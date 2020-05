Karina Cascella Uomini e Donne, senza pietà contro Gemma “questa donna è completamente…..”

Karina Cascella non perde una puntata di Uomini e Donne e non perde occasione per fare le sue critiche

Karina Cascella, la conosciamo tutti come influencer, ha fatto parte del cast di Uomini e Donne per tanti anni in varie vesti. Fino a qualche tempo fa sedeva accanto a Gianni e Tina essendo la terza opinionista. Poi è scomparsa per motivi sconosciuti, ma oggi ammette di non perdere una puntata del programma e di seguirle tutte a qualunque ora del giorno, pur di rimanere perennemente aggiornata.

E’ una donna che o la ami o la odi, proprio perchè non ha mezzi termini, ciò che pensa dice, non si frena, non ha paura di niente e nessuno, questo perchè è una donna come poche sincera al 100%. Così in questi giorni si è messa in mostra dicendo la sua su Gemma Galgani. Questa volta ha risposto ad una domanda su di lei, su instagram, andandole contro anche pesantemente. Se in passato nei suoi confronti ha avuto cose belle da dire, credendo alla sua sincerità e bontà d’animo, oggi le cose sono cambiate.

Karina Cascella dritta al punto, senza timore contro Gemma

Karina Cascella sta seguendo con passione ed attenzione la nuova frequentazione di Gemma Galgani con Nicola. Tra i due c’è una grandissima differenza di età, li separano più o meno 40 anni, ma a quanto pare né per lui né per lei l’età è un problema. I telespettatori da casa sono rimasti perplessi e sui social non si parla altro che di loro.

Karina è una delle telespettatrici che non può che dire il peggio, afferma di essere schifata e senza parole, Gemma secondo lei si è completamente “Rinco********”. Sa che dovrebbe portarle rispetto dato che ha 70 anni, ma quando vede che è proprio Gemma a mancarsi di rispetto da sola, toglie tutti i blocchi e l’educazione perchè non è proprio il caso di farsi problemi.

Nicola completamente fuori luogo, una situazione orrenda

Ciò che la lascia totalmente a bocca aperta è il comportamento di Nicola che finge di essere stupito e rapito dalla bellezza della donna. Per quanto Gemma possa avere fascino ovviamente non si può credere al fatto che un giovane come lui sia realmente attratto da lei. Così come una donna tanto sensibile ed intelligente non può cadere in una trappola tanto evidente. Eppure è successo.

Una delle scene più patetiche in assoluto secondo la Cascella è stata quella dell’ultima esterna organizzata dalla dama del trono over. Lei vestita da principessa, lui emozionato che si complimenta per l’estrema sensualità e bellezza. Insomma una storia d’amore alla quale si fatica a credere.