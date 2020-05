Mario Serpa continua con le sue provocazioni “Domani faccio l’elicottero con…”

Mario Serpa: video rimosso in pochi minuti, l’ex di Uomini e Donne è contrariato ma non smette di provocare

Mario Serpa è tornato all’attacco, ha scelto di provocare i suoi follower ancora una volta infuocando il web. Tutto è nato a causa della pubblicazione dell’ultimo video in cui si vede il ragazzo intento a mostrare momenti intimi e gesti che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere. Ovviamente i follower hanno subito segnalato il video in questione che è stato rimosso in pochissimi minuti.

Il fatto non è andato giù al ragazzo che ha deciso di fare una contromossa proprio in risposta alla reazione dei follower. Sì perchè in questi giorni ha più volte dimostrato di esser contrariato dal fatto che qualcuno possa criticare o non accettare i suoi modi di essere e di fare. Nonostante tutto bisogna anche dire che ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma è fondamentale rispettare gli altri, la libertà termina quando inizia quella altrui. Lui ha invaso il web con contenuti poco rispettosi, non poteva andare diversamente.

Mario Serpa la battuta ambigua fa nascere un dubbio

Mario Serpa ha una bellissima abitudine, quella di condividere ogni cosa, ogni avvenimento della sua vita con i fan. Così in questi giorni prima dell’ultimo sfogo ha scritto che ciò che gli piace di più è il risveglio del mattino.

Chiede ai follower come si svegliano al mattino e racconta che il suo buongiorno arriva proprio dagli uccelli. Ovviamente dopo il video bollente che aveva caricato, i fan hanno pensato il peggio, temendo si trattasse di una frase a doppio senso.

L’ultima minaccia social lascia tutti senza parole

Poi durante la giornata di ieri si è mostrato arrabbiato ed ha rimproverato tutti coloro che per una presa di posizione stupida ed inutile hanno segnalato il suo video. Sono stati tantissimi gli utenti pronti a richiederne la rimozione, infastiditi non tanto dal contenuto del video, ma dalla provocazione gratuita.

Così non accettando la reazione dei follower che secondo lui avrebbero dovuto mostrare un atteggiamento di approvazione o addirittura di divertimento, l’ex di Uomini e Donne ha toccato il fondo ancora una volta con una reazione totalmente fuori controllo. Ha lanciato un avvertimento promettendo di caricare a breve un’altra clip scandalosa.

In questi giorni Mario sta dimostrando di essere una persona totalmente irriconoscibile, una persona che sa andare oltre anche senza motivo. Sta lasciando tutti senza parole, tutti perplessi anche coloro che lo amano e lo difendono da sempre. Difficile riconoscere il Mario di sempre, quello che ama scherzare ma mai in questo modo. Le provocazioni fanno parte di lui, soltanto che adesso si sta mostrando una persona totalmente nuova che ai fan e follower non piace proprio.