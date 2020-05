Il Paradiso delle signore replica 29 maggio: il primo avvicinamento tra Roberta e Marcello

L’ultimo episodio della settimana del Paradiso delle signore, quello di venerdì 29 maggio, sarà incentrato sul piano di Riccardo e Nicoletta e non solo. I due giovani non hanno nessuna intenzione di rinunciare l’uno all’altra, pertanto, hanno progettato una fuga con i fiocchi.

Al grande magazzino, intanto, continueranno le riprese per il Carosello e Roberta si mostrerà particolarmente in imbarazzo. Inaspettatamente, però, in suo aiuto arriverà Marcello. Adelaide e Umberto, invece, saranno sempre più impegnati nella loro strategia contro la famiglia Brancia.

Spoiler 29 maggio: Marta spiazzata da Riccardo

Nella puntata del 29 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta deciderà di contattare il suo ginecologo. La protagonista, infatti, a seguito del malore, ha cominciato a sospettare di essere incinta, per tale ragione sarà intenzionata a fissare una visita. Nel frattempo, però, verrà spiazzata dall’arrivo di Riccardo. Il giovane farà a sua sorella una sorpresa e le porterà un album fotografico contenente tutti gli scatti di quando erano piccoli.

Questo semplice gesto, però, cela alle spalle un piano be preciso. Il Guarnieri junior, infatti, ha intenzione di lasciare Milano per sempre e scappare con la sua amata Nicoletta. Nessuno, però, sarà a conoscenza delle loro reali intenzioni. Più tardi, infatti, al circolo si svolgerà un brindisi tra Riccardo, Cosimo e Ludovica. Il pretesto sarà quello di brindare all’uscita di Nicoletta dalla vita del rampollo milionario. In realtà, però, le sue intenzioni sono completamente differenti.

Imprevisto durante il Carosello al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, si continueranno ad effettuare le riprese del Carosello e le veneri si cimenteranno nel ruolo di attrici. La più imbarazzata sarà Roberta, la quale dirà di non essere affatto abituata ad avere dei riflettori puntati addosso. Proprio mentre tutto sembrerà irrecuperabile, interverrà Marcello. Il giovane, in men che non si dica, riuscirà a mettere a suo agio la fanciulla al punto da dare luogo ad una buona performance.

In tale momento, la ragazza comincerà a guardare con occhi diversi il nuovo arrivato e comincerà a provare delle emozioni contrastanti. Umberto e Adelaide, dal canto loro, continueranno a portare avanti i loro piani diabolici contro i Brancia. La posta in palio è davvero troppo alta ed importante, pertanto, non possono assolutamente lasciarsi scappare questa opportunità. Il commendatore, allora, pur di arrivare ai suoi obiettivi, dirà di essere disposto addirittura a sedurre Flavia.