Oroscopo del 29 maggio 2020: Acquario più positivo, Leone e Bilancia al top

L’Oroscopo del 29 maggio vede gli Scorpione un po’ sottotono, mentre Leone e Bilancia sono al top della loro forma fisica e mentale. L’Acquario deve guardare al futuro in modo un po’ più positivo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. A lavoro potrebbe esserci qualche piccolo intoppo o rallentamento che potrebbe compromettere il vostro stato d’animo. Ad ogni modo, non lasciate che il lavoro influenzi la vostra vita privata. In amore cercate di essere un po’ più presenti e partecipativi, altrimenti c’è il rischio di incappare in spiacevoli discussioni.

Toro. Questa non è la giornata giusta per fare dei cambiamenti oppure per prendere delle decisioni importanti. In questo momento vi sentite un po’ sottotono e scocciati, pertanto, meglio rimandare alla prossima settimana alcune decisioni. In famiglia potrebbe esserci qualche piccolo malinteso, cercate di essere più flessibili.

Gemelli. Il Sole nel segno vi renderà molto propensi a cimentarvi in nuove relazioni. Vi sentiti carichi e pieni di voglia di fare e di emozionarvi. Dopo un periodo un po’ altalenante sotto questo punto di vista, non vedete l’ora di lasciarvi andare. A lavoro potrebbe esserci qualche piccolo intoppo, pertanto, rimandate le faccende serie alla prossima settimana.

Cancro. In questo periodo avete somatizzato un bel po’ di stress, ma adesso è il momento di liberarvi. Alcuni ricordi potrebbero rendervi un po’ tristi e pensierosi. L’Oroscopo del 29 maggio, però, vi esorta a lasciarvi andare con il partner e a mettere a tirare fuori le vostre fragilità. Non abbiate paura di aprirvi, ma fatelo solo con le persone di cui vi fidate davvero.

Leone. I Leone continueranno a cavalcare l’onda del successo in amore. Vi sentite molto appagati sotto questo aspetto in questo periodo e la cosa non può che aggradarvi parecchio. Inoltre, si avvicina il fine settimana e questo vi metterà di buon umore. Staccare un po’ la spina dl lavoro e dalla solita routine è ciò che desiderate di più.

Vergine. Ancora un po’ di pazienza per i nati sotto questo segno. La Luna presto raggiungerà una posizione molto favorevole e questo vi aiuterà nelle decisioni. In amore sarete più sereni, mentre a lavoro è giunto il momento di fare qualche scelta importante. Lasciatevi consigliare da chi vi vuole bene e da chi ha più esperienza di voi.

Previsioni 29 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi è il vostro giorno, sia in amore sia nel lavoro ripartiranno dei progetti importanti. Se in queste settimane avete visto accantonate una serie di situazioni, adesso è il momento di riprenderle in mano e di portarle a termine. La Luna è favorevole e questo vi aiuterà a risolvere anche qualche problemino burocratico.

Scorpione. La giornata si prospetta un po’ nervosetta. Oggi potrebbero esserci delle decisioni importanti da prendere, pertanto, non lasciatevi prendere dal panico e dalla fretta. Verso il fine settimana recupererete un po’ la vostra forma fisica che, per il momento, non è al top. Già a partire da questo pomeriggio la situazione migliorerà.

Sagittario. La parola d’ordine per voi in questo momento è semplicità. Siete stanchi di vivere situazioni complicate, specie in amore. Sarete alla ricerca di stabilità e certezze. Dopo un periodo un po’ burrascoso, infatti, sentirete il bisogno di starvene un po’ tranquilli. Il lavoro procede bene e potrebbero esserci interessanti novità per il fine settimana.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono alla costante ricerca di equilibrio. In amore vi sentite un po’ troppo vulnerabili e l’Oroscopo del 29 maggio vi consiglia di essere pazienti e cauti. Non pretendete troppo dalle persone che vi circondano, in quanto ognuno ha i suoi tempi. Il lavoro procede bene e non vi darà grosse preoccupazioni al momento.

Acquario. Ciò che è stato è stato, questo è il motto che vi deve accompagnare in questo periodo. Cercate di gettarvi alle spalle tutto quello che avete vissuto e guardate al futuro con ottimismo e positività. A lavoro c’è una buona ripresa che vi sta portando verso nuove soddisfazioni. Anche l’amore procede bene. Se il partner non la pensa come voi, non biasimatelo.

Pesci. Fino a quando Marte non si deciderà a lasciar il vostro segno continuerete a sentirvi particolarmente fragili e vulnerabili. Questo pianeta incide molto sulla vostra sfera emotiva, pertanto, potreste essere propensi a lasciarvi abbindolare da chi vi circonda. In amore ci sarà ancora qualche tensione, ma state per uscire da un impasse durato molto tempo.