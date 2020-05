Giulio Raselli svela un retroscena su Uomini e Donne: “Sono stati loro a chiamarmi” (FOTO)

Giulio Raselli si è cimentato nel giochino delle domande su Instagram ed ha avuto modo di sviscerare argomenti molto interessanti che riguardano soprattutto Uomini e Donne. Le domande principali dei fan sono state rivolte proprio al programma di Maria De Filippi e a cosa accade dietro le telecamere.

Ebbene, l’ex tronista e corteggiatore non si è risparmiato ed è andato a fondo mettendo in luce delle questioni molto interessanti. Il giovane ha parlato del motivo per cuoi scelse di andare nel programma e di come avvenne la sua candidatura. In seguito, ha voluto fare un ringraziamento speciale ad una persona. Vediamo tutti i dettagli.

Il retroscena di Giulio su Uomini e Donne

Nel corso delle recenti Instagram Stories, Giulio Raselli ha pubblicato dei video inerenti Uomini e Donne. Un fan gli ha chiesto cosa lo avesse spinto a partecipare al talk show. Lui ha dato una risposta spiazzante dato che ha ammesso di non essere stato lui a chiedere di partecipare. In realtà, infatti, è stata la redazione stessa a fargli la proposta e lui ha accettato molto volentieri di mettersi in gioco. Successivamente, poi, ha fatto un’ulteriore specifica.

Il ragazzo ha chiarito che per poter prendere parte alla trasmissione non fosse necessario avere nessun tipo di agenzia alle spalle, né tanto meno un agente specifico che indirizza i vari protagonisti. In realtà, non basta far altro che mettersi in contatto con la redazione e manifestare la volontà di prendere parte al talk. Per lui è stata un’esperienza bellissima e indimenticabile. (Continua dopo la foto)

La dedica di Raselli a Tina

Ad ogni modo, Giulio Raselli non ha potuto negare di apprezzare molto di più l’essere tronisti rispetto all’essere corteggiatori a Uomini e Donne. A suo avviso, infatti, è un ruolo molto più interessante e stimolante. Inoltre, durante questa esperienza lui ha avuto la possibilità di incontrare il vero amore, pertanto, non potrebbe essere più felice di così. La storia con Giulia D’Urso, infatti, procede a gonfie vele e non avrebbe potuto desiderare di meglio.

Infine, ha voluto fare anche una dedica ad una persona speciale, ovvero, Tina Cipollari. A tal proposito, il giovane ha pubblicato alcuni scatti in cui entrambi si sono scambiati un abbraccio molto sentito. In seguito, ha aggiunto che si tratta di una donna davvero strepitosa che ammira, stima e apprezza moltissimo. Averla incontrata è l’ennesimo motivo per cui si sente grato alla conduttrice.