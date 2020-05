Panico a Vieni da me, Caterina Balivo sbotta: “Non doveva andare in onda…”

Panico e imbarazzo a Vieni da me

Momenti di panico a Vieni da me nella puntata andata in onda mercoledì 27 maggio 2020. In collegamento via Skype dalla loro abitazione c’erano Elodie Di Patrizi e Memo Remigi. È proprio durante l’ospitata del cantante che anni fa ha avuto una storia con Barbara D’Urso, è avvenuto un momento imbarazzante.

Qualcosa che ha lasciato senza parole la conduttrice napoletana Caterina Balivo. Mentre era in attesa di collegarsi col rapper Gionnyscandal per fargli un’intervista, stranamente è partita un brano che in realtà era stato tagliato dalla scaletta del programma pomeridiano di Rai Uno.

La moglie di Guido Maria Brera si è imbarazzata nel momento in cui l’audio della canzone del rapper Pesca si è diffuso in tutto lo studio del centro ex Dear di Roma. Cercando di risolvere la situazione, la partenopea ha detto: “Non ci credo che sta accadendo davvero… Questa canzone non doveva andare in onda, lo avevamo detto con gli autori, ma se nessuno lo dice a Mr Paul”.

Caterina Balivo intervista Elodie Di Patrizi

A Vieni da me la padrona di casa Caterina Balivo ha fatto due chiacchiere anche con la bella Elodie, che recentemente ha cambiato il suo look. La Di Patrizi ha parlato ancora una volta della propria infanzia e di quando faceva la cubista per andare avanti. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confidato di aver vissuto a Gallipoli e successivamente a Lecce per cinque anni. Quando ha iniziato la conoscevano tutti.

“In quei momenti devi vivere con il primo pregiudizio legato al lavoro. Di solito le persone pensano che le cubiste siano delle donne facili. Ho dovuto combattere con queste malelingue, con questo disagio”, ha rivelato la fidanzata del rapper Marracash.

Caterina Balivo si commuove: addio a Vieni da me?

Dopo la lunga intervista ad Elodie Di Patrizi, la conduttrice partenopea Caterina Balivo ha avuto dei momenti di grande commozione. Nello specifico alla padrona di casa di Vieni da me sono spuntate le lacrime nel ricordare questi ultimi due anni alla guida del format pomeridiano di Rai Uno.

Due stagioni impegnative ma nello stesso tempo piene di soddisfazioni. Quindi ha voluto ringraziare tutto il suo team, dicendo: “Sono stati due anni duri, ma bellissimo, abbiamo lavorato tutti tantissimo”. Per caso si tratta di addio al programma?