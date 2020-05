Serena Enardu, il web la punge pesantemente: “Pago è tra le braccia di un’altra donna” (FOTO)

A seguito della diffusione della notizia relativa alla rottura tra Serena Enardu e Pago, molti utenti del web hanno reagito in modo estremo e spietato. La maggior parte delle persone, però, si è schierata dalla parte del cantante, scagliandosi duramente contro l’influencer.

In queste ore, infatti, al di sotto di uno degli ultimi post pubblicati dalla Enardu, sono apparsi dei commenti parecchio velenosi che alludono al fatto che Pacifico possa essere tra le braccia di un’altra donna. L’utente in questione, però, non si è affatto fermato solo a questo.

Pago sta con un’altra? L’accusa del web

Nell’ultimo post di Instagram presente sul profilo di Serena Enardu, un utente del web ha messo una brutta pulce nell’orecchio della dama. La persona in questione ha accusato la donna di fingere di sorridere e di stare bene per mascherare il suo dolore. In realtà, la protagonista non riuscirebbe ad accettare il fatto che Pago possa essersi invaghito di un’altra donna, magari anche più bella e giovane di lei. Da lì in poi è scoppiato un vero e proprio caos.

Moltissimi utenti si sono accinti al di sotto di tale intervento per manifestare la loro opinione in merito alla vicenda. I fan si sono schierati dalla parte della Enardu dicendo che il commento in questione fosse davvero cattivo e fuori luogo. Altri, invece, hanno continuato ad infierire dicendo che il cantante farebbe bene a trovare un’altra donna in quanto la sua ex si è comportata in modo inappropriato nei suoi confronti. (Continua dopo il post)

La replica di Serena Enardu

Dopo queste pesanti accuse da parte del web, Serena Enardu ha deciso di replicare attraverso le Instagram Stories ed ha detto di essere davvero allibita da certe considerazioni. Lei, dal canto suo, non è nella posizione di nascondere proprio un bel niente. Ogni situazione l’affronta a testa alta e si assume le responsabilità delle proprie azioni. Caratterialmente è una persona molto riflessiva, pertanto, se reputa che qualcosa sia sbagliata evita proprio di compierla, onde evitare di pentirsi successivamente.

Evidentemente, però, molte persone non sono fatte come lei, per questa ragione la vedono in modo diverso. Il discorso è stato parecchio contorto, sta di fatto che, più di una volta, l’influencer ha chiesto ai fan se avessero capito il suo concetto. Una cosa è comunque certa, per adesso non c’è nessun ritorno di fiamma in vista tra i due.