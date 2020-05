Alessandra Amoroso sconvolge i suoi fan: la salentina sfoggia i capelli grigi [FOTO]

Alessandra Amoroso stravolge il suo look: la foto

In attesa di poter tornare a cantare per il suo pubblico, Alessandra Amoroso ha fatto qualcosa che ha letteralmente sconvolto i suoi follower. La cantante salentina, attraverso un post sul suo account Instagram ha condiviso uno scatto in cui si mostra con un look totalmente rinnovato.

Al termine del lungo periodo di lockdown l’artista pugliese, vincitrice dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi ha voluto cambiare il colore della sua folta chioma. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha fatto l’artista pugliese.

La cantante salentina cambia colore dei capelli: fan stravolti

Con la fine del lungo periodo di quarantena dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, come gran parte degli italiani anche Alessandra Amoroso è ritornata dal parrucchiere. Quest’ultimi, i barbieri e i centri estetici sono rimasti chiusi per oltre tre mesi, di conseguenza alcuni hanno agito col fai da te mentre altri si sono ritrovati con capelli lunghi e ricrescite.

Nelle ultime ore la cantante salentina ha sorpreso tutti coloro che la seguono sul social network mostrandosi con un look davvero particolare. Nello specifico, l’ex fidanzata di Stefano Settepani ha deciso di stravolgere totalmente la sua immagine cambiando il colore della sua lunga chioma. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha salutato la sua tonalità naturale e al biondo a cui era passata da qualche tempo, per tingerli di grigio e rasarli su un lato. (Continua dopo la foto)

Alessandra Amoroso e la fine della relazione con Stefano Settepani

Non è la prima volta che Alessandra Amoroso cambia radicalmente il suo look. Qualche mese fa, dopo la fine della sua storia d’amore con lo storico fidanzato Stefano Settepani, la cantante salentina ha cambiato look dei capelli. Quest’ultimo e l’uomo stavano insieme da ben quattro anni e ad annunciare la rottura definitiva era stata lei stessa.

Attraverso un comunicato condiviso sul suo seguitissimo account Instagram, l’artista pugliese aveva scritto: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.