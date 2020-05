Beautiful, anticipazioni 29 maggio 2020: Katie ha la prova che voleva

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, venerdì 29 maggio 2020? L’attenzione è ovviamente puntata su Katie che, in combutta con Shauna, ha messo alla prova Bill. La sorella di Brooke ha rifiutato la proposta di matrimonio del fidanzato, in quanto impaurita da un possibile suo tradimento.

Per questa ragione, Katie ha chiesto aiuto a Shauna, pregandola di sedurre Bill per metterlo alla prova. La Fulton, in un seducente abito verde, ha fatto davvero di tutto per far cedere lo Spencer. Dopo avergli versato del vino sulla camicia, lo ha raggiunto in camera, in modo da averlo tutto per lei.

Beautiful, anticipazioni puntata di domani: Shauna seduce Bill

Nella puntata di domani di Beautiful, come sempre in onda su Canale 5 alle 13.40 circa, Shauna si troverà nella camera da letto con Bill. Lo Spencer non sa che la sua ex amante si è messa d’accordo con Katie per mettere alla prova la sua fedeltà. Mentre Bill è senza camicia, le avance di Shauna si faranno più esplicite. Senza mezzi termini, lo inviterà a fare l’amore con lei, in memoria di quella notte di passione di tanti anni fa. Bill cederà?

Ebbene, Katie avrà una gradita sorpresa. Come svelano le anticipazioni di Beautiful dell’episodio di domani, svelano che Bill respingerà le avance di Shauna, spiegandole anche i motivi. Lo Spencer le dirà di aver commesso molti errori nella sua vita ma di essere pronto a mettere la testa a posto. L’unica cosa che vuole ora è avere una famiglia con Katie e il piccolo Will.

Katie commossa dal comportamento di Bill

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di Beautiful in programma su Canale 5 domani, venerdì 29 maggio 2020, vedremo Bill respingere Shauna. La Fulton non rivelerà all’uomo il piano concordato con Katie e lascerà la sua casa. La Logan, nel frattempo, vedrà con i suoi occhi l’intera scena e ne sarà davvero contenta.

Finalmente, Katie avrà la prova che Bill è davvero cambiato ed è pronto a costruire un futuro con lei e Will. A quel punto, accetterà di sposarlo? Nel frattempo, come raccontano gli spoiler di Beautiful, Shauna raggiungerà l’amica e le confermerà di aver visto un Bill completamente nuovo. La Fulton le dirà poi di essere molto contenta di averla aiutata ad arrivare alla verità. Bill e Katie saranno felici o lo Spencer cadrà di nuovo in tentazione? Per scoprirlo, dovremo attendere le prossime puntate della soap opera punta di diamante di Canale 5.