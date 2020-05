Una Vita, spoiler 29 maggio 2020: Genoveva torna ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita della puntata di domani venerdì 29 maggio 2020 si concentrano su Genoveva che, dopo essere stata portata in carcere per aver dato spettacolo sul balcone della sua abitazione, farà ritorno al quartierino. I problemi per lei non saranno finiti, in quanto un uomo misterioso la seguirà da lontano per poi raggiungerla nella sua abitazione. Qui, ricatterà sia lei che il marito Samuel Alday.

Nel frattempo, Cinta non riuscirà a liberarsi di Bellita, che le avrà trovato un altro pretendente. La cantante vuole che sua figlia si sposi e metta la testa a posto, dopo essere scappata dal collegio e aver quasi provocato uno scandalo. Di seguito, le trame dettagliate.

Una Vita, anticipazioni puntata di domani: Ariza segue Genoveva

Nell’episodio in onda su Canale 5 domani 29 maggio 2020, Genoveva farà ritorno alla sua abitazione, ricongiungendosi con Samuel Alday. La nuova dark lady di Acacias è finita dietro le sbarre grazie alla denuncia di Susana e Rosina, indignate dallo spettacolino sexy della Salmeron. Genoveva penserà subito a come vendicarsi delle due pettegole. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, nel quartierino arriverà Ariza, un uomo misterioso che vorrà incontrare Genoveva.

Purtroppo, Ariza non arriverà ad Acacias con buone intenzioni. L’uomo è intenzionato a ricattare Genoveva. Se non eseguirà i suoi ordini, dirà a tutti che in passato era una prostituta, rovinandole per sempre la reputazione. Quando la Salmeron si troverà davanti Ariza, si sentirà mancare. Nella puntata di Una Vita in onda domani su Canale 5, la Salmeron e il consorte Samuel saranno così costretti ad accettare le condizioni di Ariza.

Cinta sotto pressione

Il carattere ribelle di Cinta le porterà solo guai. Dopo essere stata espulsa dal collegio, i suoi genitori le hanno proibito di seguire le sue inclinazioni artistiche, in quanto considerate da entrambi una perdita di tempo. Bellita si sta impegnando a trovare un marito per bene alla figlia, ma senza successo, come abbiamo visto nelle precedenti puntate di Una Vita. La cantante di certo non si arrenderà e proseguirà con il suo intento.

Nella puntata di Una Vita in onda domani, venerdì 29 maggio 2020 su Canale 5, Bellita organizzerà un altro appuntamento alla figlia, sperando che questa volta vada a buon fine. Cinta però non ne vorrà sapere del suo nuovo pretendente, mandando su tutte le furie la madre. La giovane, presto incontrerà un ragazzo che le farà perdere la testa, ma incontrerà l’opposizione dei suoi genitori, che si batteranno affinché lo lasci.