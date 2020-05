Ragazza scopre di essere incinta poco prima del parto: il racconto sui social

Una ragazza di 23 anni scopre di essere incinta poco prima del parto, appena due ore antecedenti al travaglio. La giovane era andata in ospedale con un malessere che pensava fosse riconducibile ad un calcolo renale.

Scopre di essere incinta poco prima del parto: la storia in un video su TiktTok

Lizzie Quah, un’insegnante di balletto di Bloomington, Illinois, ha raccontato la sua storia scioccante attraverso un video TikTok. In questo modo ha spiegato come è andata al pronto soccorso dopo essersi svegliata con gravi crampi alle 2.30 del 23 giugno 2019. Nel video ha descritto il dolore come i “peggiori crampi di tutta la sua vita” e quando pensò di avere “un’altra colica renale” chiese a sua madre di portarla in ospedale.

Dopo esser stata in sala d’attesa, i medici l’hanno visitata ma per darle farmaci contro il calcolo renale hanno dovuto fare i controlli su una ipotetica gravidanza. Gli esami sono risultati positivi. Il bello è che era prossima al travaglio. Lizzie, per sua sorpresa, era già dilatata di otto centimetri, in travaglio attivo. Insomma stava per mettere alla luce un bambino quella notte.

A rendere tutto ancora più difficile, oltre al fatto di esser diventata partoriente a sua insaputa, si è messo anche il fatto che il parto sia stato complicato. I medici hanno infatti detto a Lizzie che soffriva di alcune condizioni incredibilmente gravi: placenta previa, tossiemia e preeclampsia. Sebbene con qualche complicanza, due ore dopo aver scoperto di essere incinta, Lizzie ha dato alla luce una bella bambina di 3 kg.

9 mesi di gravidanza senza accorgersene: è possibile?

In una intervista Lizzie ha spiegato che “sembrava esattamente un calcolo renale. Ne ho avuto uno circa tre anni fa, ed è stato il peggior dolore che abbia mai provato. Era un forte dolore, dei crampi nella parte bassa della schiena e nella parte bassa dell’addome. Sembrava davvero che qualcuno mi stesse separando dal dentro e fuori. Che poi per ironia della sorte, era una specie di cosa stava realmente accadendo! “

Ha spiegato che non aveva avuto alcun sintomo a farle venir il sospetto di essere incinta. La ragazza spiega di aver messo su un po’ di peso ma lo adduceva alla sua assenza dalla palestra e al fatto che mangiasse davvero male. Oggi comunque Lizzie ha una meravigliosa bambina in buona salute, Winnie June, che ha 11 mesi. Una vita cambiata radicalmente nel giro di due ore e per una fatale coincidenza.