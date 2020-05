Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 29 maggio 2020: tensione in studio

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine della stagione 2019/2020, infatti, tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe chiudere venerdì 5 giugno. La storica trasmissione di Canale 5 aprirà di nuovo i battenti dal prossimo autunno, ovvero a settembre sperando che i protagonisti possano di nuovo stare vicini e soprattutto che ci sia la presenza del pubblico in studio.

Oggi pomeriggio alle 14:45, subito dopo la soap opera iberica Una Vita va in onda il quinto ed ultimo appuntamento settimanale che vedrà ancora una volta il Trono misto, ossia quello over e classico. Cosa accadrà in studio? Si parlerà ancora una volta di Gemma Galgani e il suo giovane spasimante Nicola Vivarelli? Ma andiamo a vedere nello cosa è successo ieri e cosa vedremo più tardi.

Uomini e Donne: ecco dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere tutti e tre i corteggiatori di Giovanna Abate seduti uno al fianco degli altri, ovviamente tenendo la distanza di sicurezza. Stiamo parlando di Sammy, Alchimista che in realtà è Davide Basolo e Alessandro Graziani.

Rispetto le altre volte il Trono classico ha preso molto spazio rispetto visto che la scelta della tronista romana è quasi alle porte. Ma i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno visto anche il parterre senior con protagonisti Veronica e Giovanni che hanno scatenato dei colpi di scena in studio.

Spoiler ultima puntata settimanale del dating show di Maria De Filippi

Ma cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni si continuerà a parlare della dama Veronica Ursida e il cavaliere Luca. L’opinionista Gianni Sperti è convinto che i due si sono messi d’accordo e non stanno dicendo tutta la verità.

Il collega della vamp frusinate ha chiesto ai due di mostrargli i loro cellulari ma senza riuscirci. Lo farà anche oggi pomeriggio? A quanto pare di parlerà anche della protagonista indiscussa del Trono over, ossia Gemma Galgani che da circa un mese sta ricevendo il corteggiamento delle 26enne Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius. Ovviamente non mancheranno gli attacchi e le critiche della sua acerrima nemica Tina Cipollari.