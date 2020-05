Gabriel Garko, offese su Instagram “Fai schifo…” (Foto)

Gabriel Garko è, da diversi anni ormai, uno degli attori italiani più conosciuti. Il bel 47enne torinese, difatti, ha partecipato a tantissime fiction che hanno contribuito a renderlo famoso e apprezzato dal pubblico, specie di quello femminile. Spesso protagonista del gossip, Garko è stato recentemente attaccato dagli haters che hanno avuto, nei suoi riguardi, delle parole davvero molto offensive.

Gabriel Garko, come molti personaggi dello spettacolo, è molto attivo sui social dove ama condividere con i propri fans i suoi pensieri e alcuni degli scatti che contraddistinguono la sua quotidianità. Con l’ultimo scatto, quello con cui augurava una buona notte a tutti, qualcosa non è andato come avrebbe dovuto. Insieme ai commenti sono arrivate anche le offese. Vediamo cos’è successo.

Gabriel Garko, il post che ha scatenato tutti

Gabriel Garko, attivo sui social sin da sempre, ha postato una foto che lo ritraeva pronto per andare a letto. Con l’occasione aveva anche voluto approfittare per augurare una notte serena a tutti i suoi followers sperando, naturalmente che la cosa facesse loro piacere. “Auguro a tutti una notte speciale” aveva scritto Garko come, tra l’altro, aveva fatto anche altre volte in passato.

Subito dopo la pubblicazione del post su Instagram, Gabriel Garko ha iniziato a ricevere diversi like, tantissimi come sempre. A questi si accompagnavano diversi commenti di donne estasiate dalla bellezza di quest’uomo che, diciamolo, da anni fa letteralmente impazzire le sue fans. Spiccano cuoricini, tanti “Ti amo” ed anche diversi “Amore mio” ad indicare questa grande passione che unisce le fans al noto attore.

I commenti offensivi

Insieme ai commenti che trasudavano amore e desiderio da ogni dove sono arrivate, però, anche diverse critiche. E c’è da ammetterlo: se non ci si è abituati sono parole che possono davvero ferire. “Gabriel ti sei invecchiato parecchio” ha scritto qualcuno. Altri hanno fatto allusioni strane e incomprensibili scrivendo “Questa le supera tutte, a buon intenditore poche parole”. A cosa ci si riferisca non è chiaro e si presume rimarrà un mistero per sempre.

Il commento più brutale, però, è stato scritto da qualcuno che si è spinto ben oltre offendendo la persona di Gabriel Garko. “Fai schifo“ si legge in uno di questi commenti. Ma come si può arrivare a questo punto? In passato Garko ha già risposto ad offese simili, altre volte ha preferito lasciar stare per non alimentare polemiche. Cosa farà stavolta? Deciderà di rispondere a questa gravissima offesa?