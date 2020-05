Sandra Milo si sente male dopo lo sciopero della fame

Sandra Milo, una delle attrici italiane più note a livello mondiale, aveva iniziato lo sciopero della fame e si era incatenata davanti a Palazzo Chigi per farsi ricevere dal Premier Conte. Qual è il motivo di una decisione tanto drastica? Le motivazioni si trovano nelle difficoltà che il Coronavirus e la relativa emergenza hanno portato nella vita di tutti noi. All’emergenza sanitaria, difatti, si è accostata un’emergenza economica.

Tantissimi i lavoratori che non hanno più lavorato, molti i settori rimasti del tutto, o quasi, completamente fermi. Tra questi anche i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori autonomi (e partite IVA) per i quali Sandra Milo ha deciso di protestare in maniera così forte. Una protesta che, però, le è costata molto cara dal momento che, a seguito dello sciopero, l’attrice è stata colpita da un malore.

Il malore di Sandra Milo

Sandra Milo, seppur sempre molto tenace e combattiva, ha ormai una certa età (87 anni). Fare certi sforzi come uno sciopero della fame, quindi, è chiedere un po’ troppo al proprio fisico che ha accusato, a quanto pare, il colpo. La protesta della Milo ha raggiunto l’obiettivo che la donna si era prefissata riuscendo, quindi, ad essere ricevuta da Giuseppe Conte.

Durante la puntata di ieri di La Vita in Diretta, però, la figlia ha annunciato che quanto fatto dalla madre il giorno prima le aveva causato un malore. Sandra Milo, quindi, si è sentita male nella serata di mercoledì ed è, per questo, stata prontamente visitata. “Mia mamma ha avuto un malore probabilmente per il forte caldo”. Il medico ha prescritto riposo assoluto e una dieta.

Com’è andato l’incontro

La protesta di Sandra Milo è stata davvero veemente e, in funzione anche di ciò, è stata ricevuta da Conte. Una volta uscita dal colloquio con il Presidente, la Milo è apparsa soddisfatta. “Conte è una persona molto attenta anche da un punto di vista umano, è una cosa che ho sentito a pelle, la mia sensazione è che sia una persona che ha molto amore per il suo paese! Ha detto che penserà a tutti quanti” ha detto ai giornalisti.

“Sono uscita con il cuore sollevato perché mi sono detta: ‘C’e’ qualcuno che pensa seriamente a noi!” ha ribadito Sandra Milo. Una decisione importante la sua che le ha portato non pochi guai ma che, alla fine, l’ha soddisfatta. Adesso non le rimane che curarsi e riprendersi dallo stress.