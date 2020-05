Veronica Ursida smascherata da Tina Cipollari e Gianni Sperti

Veronica Ursida è, indubbiamente, una delle dame più conosciute del trono over di Uomini e Donne. La wedding planner romana è, attualmente, al centro di mille polemiche all’interno del dating show di Maria De Filippi. Le accuse, nei suoi confronti, sono anche molto pesanti e se confermate sarebbero davvero molto gravi.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, accusano Veronica Ursida di tramare ed avere non pochi segreti con il solo scopo di mostrarsi davanti alle telecamere. Il motivo per cui la donna sarebbe nel programma non sarebbe, dunque, quello di trovare l’amore quanto, piuttosto, quello di ottenere maggiore visibilità. Qual è stata, stavolta, la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle accuse? Vediamolo.

Veronica Ursida, le accuse di Tina e Gianni

Durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse da uno degli uomini del parterre. Se tutti avrebbero immaginato che provenissero da Giovanni (con cui Veronica si stava conoscendo) non è stato così. Le rose, infatti, le ha mandate Luca, un altro componente del parterre maschile apparentemente molto interessato a Veronica Ursida.

Luca e Veronica, secondo Tina e Gianni, si conoscevano tramite i social già prima dell’arrivo dell’uomo nella trasmissione. Si sarebbero, dunque, messi d’accordo per questa “messa in scena”. Gli opinionisti sembrano convintissimi di quanto asseriscono al punto che Tina dice che “metterebbe le mani, anzi tutto il corpo, sul fuoco”. Gianni, che non si è mai fidato di Veronica Ursida, ha anche chiesto di vedere gli smartphone di Veronica e Luca per controllare le chat e smascherare definitivamente il sotterfugio.

La difesa della dama

Veronica Ursida ha provato a difendersi in tutti i modi ma non si è dimostrata affatto disponibile a mostrare lo smartphone a Gianni Sperti. L’unica persona che potrà vederlo, se lo vorrà, sarà Giovanni ovvero l’uomo con il quale si sta conoscendo da diverse settimane a questa parte. La ragazza insiste fortemente sul fatto che mai, fino a questo momento, ha scambiato un solo messaggio con Luca smentendo, di fatto, le ipotesi di Tina e Gianni.

Il fatto stesso che, però, non abbia voluto far vedere il cellulare e le chat ha giocato a sfavore di Veronica Ursida a cui nessuno, in studio, è disposto a credere. “A me non va di far entrare nella nostra conoscenza un’altra persona, perché mi piaci tu” ha detto la dama a Giovanni. C’è da crederci?