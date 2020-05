Uomini e Donne, Giovanna Abate ha già una scelta?

Giovanna Abate è stata protagonista di uno dei troni più suggestivi di Uomini e Donne. L’emergenza Coronavirus, di fatto, ha costretto la produzione ad un format leggermente diverso in cui le conoscenze avvenivano a distanza, via chat. Ed è proprio così che Giovanna ha conosciuto l’Alchimista, che oggi sappiamo essere Davide Basolo.

Insieme a lui a corteggiare Giovanna ci sono stati anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Quest’ultimo, dato il poco interesse dimostratogli dalla Abate, si è autoeliminato lasciando spazio agli altri due corteggiatori. Secondo i più, tra l’altro, Giovanna Abate è vicinissima alla scelta che potrebbe avvenire in questi giorni. Chi sarà il prescelto?

Giovanna Abate, percorso a Uomini e Donne

Giovanna Abate ha iniziato il suo percorso come corteggiatrice. La mora dagli occhi azzurrissimi, infatti, era scesa dalla famigerate scale per corteggiare Giulio Raselli che, alla fine del trono, le ha però preferito Giulia D’Urso. Dopo poco Giovanna è diventata tronista ed ha avuto modo di stringere un ottimo rapporto di conoscenza con Sammy Hassan e con Alessandro Graziani. .

Con l’arrivo dell’emergenza, per oltre un mese non ci sono stati contatti tra tronista e corteggiatori. Alla ripresa, poi, qualcosa sembrava essere cambiato specie tra Sammy e Giovanna Abate. Il ragazzo si mostrava sempre distaccato. Più pacato Alessandro che però, vedendo poco interesse da parte della ragazza, si è autoeliminato nella scorsa puntata. E che dire dell’Alchimista. Il ragazzo ha saputo conquistare il cuore di Giovanna ed è, oggi, una possibile scelta per lei.

Su chi ricadrà la scelta di Giovanna

Non è chiaro chi sarà, a questo punto, la scelta che Giovanna Abate farà tra Sammy e Davide. Entrambi i corteggiatori hanno colpito, anche se in maniera diametralmente opposta, il cuore della giovane. I fans si chiedono da giorni quale sarà la scelta e lo fanno ancor più adesso che i contendenti sono rimasti soltanto due. Da un lato Sammy con cui Giovanna Abate ha detto più volte che non riuscirebbe ad andare daccordo.

Dall’altro Davide che, con la sua maschera, l’ha conquistata per quello che è realmente, per il suo carattere e la sua dolcezza. La stessa Abate ha confessato di aver vissuto una favola insieme a lui. Ma, al momento della resa dei conti, chi sarà la scelta? Secondo i più potrebbe essere proprio Sammy in base al concetto, visto più volte, del bello e dannato nonostante anche Davide, lo abbiamo visto, sia un bellissimo ragazzo.