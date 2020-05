Adriana Volpe, la confessione: “Lo facevo spesso anche nella casa del Grande Fratello Vip…”

Adriana Volpe fa una confessione su cosa faceva al GF Vip 4

Nel nuovo numero di Tu Style Magazine è contenuta una lunga intervista ad Adriana Volpe, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La professionista che tra pochi giorni debutterà su TV8 con un programma tutto suo ha svelato i suoi segreti di bellezza. In poche parole la donna mangia sano, beve tanta acqua e poi fa anche tanta yoga.

L’ex gieffina ha detto che proprio quest’ultima attività fisica l’ha aiutata moltissimo, soprattutto all’interno della casa più spiata d’Italia. “Io ho bisogno di fare movimento e lo facevo spesso infatti anche nella casa“, ha affermato l’ex co-conduttrice de I Fatti Vostri. Quindi la donna durante la giornata assume tanta frutta, verdura, beve molta acqua e a completare il tutto fare attività fisica. In questo modo il nostro corpo può rimanere tonico come i ventenni.

Il suo segreto di bellezza

Intervistata da Tu Style Magazine, Adriana Volpe ha parlato a lungo del suo trasferimento a Milano per questioni di lavoro. La professionista si è sistemata in un piccolo appartamento adatto per lei e non è stato semplice trovarlo. Ad aiutarla sono state due sue care amiche e colleghe: Caterina Balivo ed Elisabetta Gregoraci con la quale ha un legame molto forte.

“Panico. Tutte le agenzie erano chiuse. Non riuscivo a parlare con nessuno e soprattutto non riuscivo a vedere una casa allora su una chat molto estesa dove ci sono tante amiche dello spettacolo ho mandato una richiesta e si sono attivate in tantissime”, ha confidato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Quest’ultima, inoltre, ha detto che non è solo condivisione di momenti belli, ma l’amico è quello che nella difficoltà ti è vicino.

Il nuovo programma di Adriana Volpe

Come accennato prima, a giugno Adriana Volpe sarà alla guida di un nuovo programma su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Nel corso della lunga intervista per Tu Style Magazine, l’ex gieffina ha svelato a quale pubblico vorrebbe rivolgersi: “Quella bella gioventù che dici questa è il futuro, sarà la nuova Italia. Ragazzi in gamba, ecco, quelli mi piacerebbe coltivarli e mi piacerebbe fossero i primi ad avvicinarsi a questo nuovo programma”.

Inoltre all’ex collega di Giancarlo Magalli piacerebbe avere un’interazione con loro cioè avere l’opportunità di sentire il loro parere su tematiche in cui sono coinvolti ma spesso non vengono ascoltati.