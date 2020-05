Alberto Matano arrabbiato e disgustato su Instagram: “Provo orrore e rabbia” [FOTO]

Alberto Matano sempre più social

Grazie al suo approdo alla guida de La vita in diretta, Alberto Matano ha visto lievitare il numero di follower sul suo account Instagram. Ovviamente il giornalista calabrese è entusiasta di questa cosa e li ripaga condividendo delle foto e dei contenuti che non riguardano da solo il suo lavoro, ma anche la sua vita privata.

Negli ultimi tempi l’ex mezzo busto del Tg1 ha dato degli consigli e fatto delle raccomandazioni a tutti coloro che lo seguono sul social network. Ad esempio di continuare ad indossare la mascherina protettiva e di mantenere la distanza fisica in modo di bloccare la curva di contagio del Covid-19.

La denuncia del conduttore de La vita in diretta

Qualche ora fa, però, Alberto Matano ha mostrato tutta la sua rabbia e delusione condividendo un post sul suo account IG. Il giornalista calabrese non ha resistito decidendo di affrontare anche lui una notizia davvero drammatica. Una news di cronaca che sta sconvolgendo gli Stati Uniti d’America e che in pochissimo tempo è diventata virale in tutto il Pianeta.

George Floyd, un 46enne afroamericano è morto durante l’arresto. Come è successo altre volte in precedenza, il poliziotto che lo ha arrestato ha abusato del suo potere atterrandolo e ammanettato gli ha tenuto il ginocchio sul collo sino a farlo soffocare. Da quando queste immagini crude sono state rese note a Minneapolis, città in cui è deceduto il povero uomo, si sono scatenate delle manifestazioni e proteste. (Continua dopo il post)

La rabbia e la delusione di Alberto Matano

Nel post che Alberto Matano ha condiviso su Instagram è possibile vedere lo scatto che fa vedere l’abuso di potere da parte dell’agente di Polizia. A corredo, il giornalista calabrese ha scritto: “È da ieri che penso a questa immagine. Il video condiviso tra i primi da @madonna fa ancora più male. Provo orrore, rabbia, sofferenza”.

Poi il conduttore de La via in diretta ha parlato della morte del 46enne George Floyd che è stato ucciso sull’asfalto a Minneapolis. “Per otto minuti un poliziotto gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo. ‘I can’t breathe‘ “non riesco a respirare”, ha implorato prima di soffocare. Oggi in centinaia hanno manifestato contro la violenza e il razzismo. Possiamo essere migliori di così”, ha concluso il collega di Lorella Cuccarini.