Ludovica Valli mostra le smagliature su Instagram, ma scatta la polemica: “Gente cattiva” (FOTO)

Essere personaggi alquanto popolari sui social implica una certa responsabilità ne confronti degli utenti. Molto spesso, una frase detta in modo particolare può essere di troppo e questo proprio ciò che è accaduto a Ludovica Valli, dopo aver mostrato le sue smagliature su Insatgram.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere con i fan dei dettagli molto intimi e personali del suo corpo. La giovane, infatti, si è fatta vedere in slip mentre è intenta a mostrare le innumerevoli imperfezioni presenti sulle sue cosce.

Ludovica e le sue smagliature

Senza vergogna e pudore Ludovica Valli ha mostrato a tutta la sua community le smagliature sulle cosce. La ragazza ha detto di aver agito in questo modo per lanciare un messaggio positivo a tutti gli utenti. Nel caso specifico, la fanciulla ha ribadito che in questi giorni ha ricevuto opinioni contrastanti sul suo aspetto fisico. Da un lato ci sono state persone che l’hanno accusata di non essere più tonica come un tempo. Dall’altro, invece, ci sono stati utenti che le hanno detto di essere perfetta.

Approfittando di questa situazione, quindi, la Valli ha mostrato a tutti le sue numerose imperfezioni, presenti soprattutto su glutei e interno coscia. L giovane ha aggiunto di averlo fatto perché vuole trasmettere il concetto di non prendersi troppo sul serio. Nessuna donna è perfetta e va assolutamente bene così. Non bisogna necessariamente ostinarsi a raggiungere degli ideali di bellezza imposti dalla società. (Continua dopo le foto)

Deianira attacca la Valli

Le smagliature di Ludovica Valli, però, non sono andate a genio a molte persone. In particolar modo, l’influencer Deianira Marzano ne ha approfittato per sollevare una polemica. La donna ha accusato la Valli di essere ridicola nel dire a tutti di essere piena di difetti quando è evidente che non è così. Ci sono persone che davvero soffrono a causa di problemi fisici di vario genere, pertanto, il suo intervento pare alquanto ridicolo.

Inoltre, l’influencer ha posto l’accento anche su di un’altra questione. Considerando il tipo di argomento, infatti, è molto probabile che a breve ci sarà un intervento da parte di Valentina Dallari che, quando si parla di dimagrimento o diete è sempre in prima linea. Per il momento, però, non ci sono ulteriori sviluppi. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.