Belen e Stefano, la coppia è scoppiata: i vicini del palazzo hanno sentito tutto

Sembra davvero finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la riappacificazione, pare che nelle ultime settimane i due si osno lasciati di nuovo. A lanciare lo scoop il settimanale “Chi” che ha trovato conferme nel lungo post pubblicato da Belen pochi giorni fa.

E’ un momento difficile per la show girl argentina che quasi con le lacrime ha ammesso la sua sofferenza e l’inaspettata decisione (da quanto si è capito) da parte di De Martino. Ma cosa è accaduto tra i due? Perchè si osno lasciati?

Belen e Stefano lontani già in quarantena

Nelle ultime ore, a parlare è qualche vicino di Belen Rodriguez e Stefano. Infatti, qualcuno ha dichiarato di aver sentito delle forsti sfuriate tra i due. Molto probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vicinanza imposta dalla quarantena.Si cerca di ricostruire quanto accaduto tra la Rodriguez e di Martino tra aprile e maggio. Prima l’eccessiva vicinanza e poi l’improvvisa distanza.

Secondo alcune indiscrezione a fine Aprile, quando Stefano è andato via da Milano ed è tornato a Napoli è stato per via dell’ennesima discussione. Pare che da quel momento si sia interrotta ogni comunicazione. Infatti, adesso che è tornato nella capitale della moda, il ballerno napoletano non è tornato a casa ma ha alloggiato nell’abitazione dei genitori e ha chiesto di vedere solo Santiago.

Cosa è accaduto tra la Rodriguez e De Martino?

Stefano givoedì 21 maggio ha fatto un salto a casa per salutare Santiago, ma poi è tornato subito dai genitori e dopo aver fatto provviste e riempito le valigie è tornato a Napoli. Domenica Belen si è fatta accompagnare da Jeremias a cena, per dimenticare i problemi col marito. Per caso, Andrea Iannone, suo ex, si trovava nello stesso ristorante e li è scoppiato il caos. In una diretta Instagram, Belen ha spiegato che tra lei e il suo ex non c’è assolutamente nulla e nel locale si osno trovati per caso.

La modella argentina ha precisato che è un momento difficile e particolare e non vuole ritrovarsi in piccoli pettegolezzi che non esistono. Da anni è abitautata a stare al centro del gossip ma in questo caso ha chiesto rispetto per lei e sopratutto per suo figlio. Quando si sentirà pronta sarà lei in prima persona a mettere le cose in chiaro.