Il Paradiso delle signore replica 1 giugno: strani movimenti sulla Banca Guarnieri

Lunedì 1 giugno al Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Guarnieri sarà scossa da una notizia inaspettata. Riccardo, invece, verrà allo scoperto. Il giovane commetterà un passo falso in merito alla fuga con Nicoletta e ne pagherà le conseguenze.

Irene, intanto, si cimenterà nel video promozionale per il grande magazzino, mentre Marcello farà colpo su Roberta per una brillante intuizione. Agnese combinerà un incontro a sorpresa per suo nipote Rocco.

Dramma a villa Guarnieri al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 1 giugno del Paradiso delle signore vedremo che la signora Amato sarà sempre più convinta che la nipote della Caffarelli sia la persona giusta per stare al fianco di Rocco. In virtù di questo, combinerà un incontro tra i due. Le aspettative della sarta verranno soddisfatte? Intanto, a villa Guarnieri si consumerà un piccolo dramma. Adelaide si renderà conto del fatto che sono stati effettuati degli strani movimenti sul denaro della banca.

In particolar modo si tratterà di uno spostamento considerevole di fondi che genererà molto sgomento nella contessa. Di cosa si tratterà mai? L’artefice di tutto è Riccardo, il quale ha spostato dei soldi su di un conto statunitense. La tensione, ovviamente, non potrà che essere alle stelle. Riccardo, però, commetterà anche un altro passo falso che potrebbe costargli molto caro.

Spoiler 1 giugno: Riccardo smascherato

Il giovane, infatti, non riuscirà a tenere per sé il segreto relativo alla fuga con Nicoletta. Il rampollo confiderà a Cosimo cosa sta per accadere e il ragazzo rimarrà completamente spiazzato. Dopo essere messo sotto pressione da Adelaide, il giovane confesserà il segreto e la contessa subito si adopererà per mettere i bastoni tra le ruote al piano del nipote. La donna, infatti, andrà immediatamente da Cesare e gli esporrà ciò che ha in mente.

Al Paradiso delle signore, intanto, continueranno le riprese del Carosello. Nella puntata del 1 giugno sarà il turno di Irene e la fanciulla sembrerà molto a suo agio nei panni di attrice. Roberta, invece, malgrado si sia lasciata prendere dall’entusiasmo nella speranza di vedere il romanzo di Federico pubblicato, si fiderà dell’intuizione di Marcello. Il protagonista, in effetti, scaltro e attento in questo settore, fiuterà subito del marcio nell’editore e metterà in guardia Roberta. Alla fine, il suo sesto senso si rivelerà infallibile e la Pellegrino smaschererà l’impostore ed eviterà una truffa.