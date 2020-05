Uomini e Donne, Nilufar Addati sta male: preoccupano le sue condizioni di salute

Nilufar Addati non sta molto bene

Chi segue Uomini e Donne da anni conosce perfettamente Nilufar Addati. Quest’ultima si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi col doppio ruolo. Inizialmente come corteggiatrice di Mattia Marciano e successivamente tronista. Ma il trono della ragazza italo-persiana non è finita in modo egregio. Infatti in quell’occasione si sollevò un polverone mediatico a causa della segnalazione nei suoi confronti.

In pratica saltò fuori che la giovane frequentava anche un ragazzo lontano dalle telecamere del noto programma di Canale 5. Tuttavia, dopo quell’esperienza la Addati è diventata una delle influencer più seguite ed apprezzate dei social network, in particolare Instagram.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Qualche ora fa, proprio attraverso il suo account Instagram, Nilufar Addati ha preoccupato il suo folto numero di follower con una rivelazione inattesa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato sul social di non sentirsi affatto bene. Su IG ha confessato di avere due grandi novità in serbo per il futuro ma che prima deve prendersi cura di sé stessa. Ecco le parole dell’italo-persiana : “Non mi sento tanto bene nel senso che sono affaticata”. Inoltre ha detto di dover risolvere delle cose, ma non ha svelato di cosa si tratta.

Ovviamente le parole della giovane hanno provocato un po’ di scompiglio sui social. “Sto capendo un po’ di cose: sto cominciando a capire che non posso trattare male il mio corpo”, ha detto l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi. Quest’ultima, inoltre, ha rivelato che doveva fare un’ecografia all’addome e della tiroide per dare una controllata.

Nilufar Addati e l’incidente in bici

Sembra proprio che Nilufar Addati Pare abbia dei problemi all’intestino e allo stomaco e di conseguenza nelle prossime settimane dovrà anche perdere un po’ di peso. Qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva allarmato i suoi seguaci di Instagram svelando loro di aver avuto un piccolo incidente mentre era in sella alla sua bici. Purtroppo è caduta e di conseguenza ha riportato alcuni problemi agli arti superiori.

Per fortuna, dopo una visita di controllo dall’ortopedico la giovane influencer ha scoperto di non avere niente di rotto o lesionato. Coloro che la seguono restano abbastanza preoccupati e per tale ragione hanno dimostrato alla loro beniamina tutto il loro affetto e sostegno, in attesa di capire qualcosa di più sul suo stato di salute.