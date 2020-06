Ylenia Carrisi, nuove verità sulla figlia di Al Bano:’ si trova ai Caraibi e ha dei figli con un uomo di colore

Sono trascorsi ormai tanti anni della scomparsa di Ylenia Carrisi ocntinua ad essere un grande istero. Da alcune settimane del caso se ne sta occupando una tv spagnola che ha lanciato nuove clamorose indiscrezioni sulla figlia di Al Bano e Romina. La trasmissione Salvame in onda sul canale spagnolo TeleCinco si sta dedicando a questa vicenda, come riferisce TvBlog.

In particolare, il programma ha ricostruito l’indagine iniziata nel 2005 dalla giornalista Lydia Lozano. La donna sostiene di essere stata contattata da una fonte che le avrebbe dimostrato che Ylenia è ancora viva e vive con il marito a Santo Domingo. Una dichiarazione che se fosse vera cambierebbe del tutto la vicenda della giovane Carrisi. Vediamo nel dettaglio cosa è stato svelato.

Ylenia Carrisi vista a Santo Domingo in compagnia di Gringo

Cosa è successo ad Ylenia Carrisi? Questa è la domanda che da anni si pone sua mamma Romina Power, alla ricerca costante di notizie sulla sua bambina. Lo scorso martedì, il conduttore Jorge Javier Vazquez ha rivelato ai suoi telespettatori il nome del testimone oculare della Lozano, lasciandola senza parole.

In studio, è arrivato anche Tony Torrubiano, il fotografo che ha collaborato con la giornalista sul caso di Ylenia Carrisi. Quest’ultimo ha consegnato alla produzione tutta la documentazione svelando anche la fonte da cui l’ha presa.“L’italiano Ricardo Zucchi assicura di aver visto Ylenia Carrisi in più di 20 occasioni a Santo Domingo “:ha detto Vazquez nel corso della trasmissione. L’uomo si recava spesso sul’isola perchè aveva una relazione segreta con il tenente Luis Taveras.

Quest’ultimo a sua volta era amico di Alexander Suero Alvares, dominicano e marito di Ylenia soprannominato ‘Gringo’. Si tratta di un uomo di 45 anni, dalla pella scura, attraente e senza alcun lavoro conosciuto. E’ sempre accompagnato da una scorta della polizia nazionale (almeno 4 persone) e non si separa mai dalla Carrisi“.

La verità della scomparsa in alcuni messaggi

Durante la trasmisisone Ricardo ha mostrato in diretta e per la prima volta dei messaggi segreti scambiati tra lui Ylenia Carrisi. Dalle sue parole si evince che la giovane abbia avuto anche dei figli dal marito Alexander.

La vicenda è proseguita anche nella puntata di mercoledì 27 maggio, dove è andato in onda un video con il volto e la voce di questo Ricardo Zucchi. L’uomo è stato identificato in seguito come una persona del tutto inattendibile e il presentatore ha sposato la linea sulla Lozano affermando che nel 2005, avesse montato consciamente un caso mediatico solo x avere popolarità.