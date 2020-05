Uomini e Donne, grave segnalazione su Sirius: “È d’accordo con la sua ragazza, vergognoso” (FOTO)

Il personaggio più discusso di Uomini e Donne in questo periodo è, sicuramente, Sirius, sul quale è spuntata una pesante segnalazione. Non si tratta certamente della prima volta in cui il giovane viene preso d’assalto, ma stavolta pare che i rumors siano pervenuti dai suoi stessi colleghi.

Un utente di Instagram, infatti, ha sganciato una bomba molto pesante contro il protagonista, dato che lo ha accusato di essere fidanzato e di essere d’accordo con la sua compagna. Stando a quanto emerso, dunque, lo spasimante di Gemma starebbe in tv solo per visibilità.

La segnalazione contro Sirius

In queste ore, Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha ricevuto una pesante segnalazione. L’influencer Deianira ha pubblicato una IG Stories nella quale ha riportato il messaggio di un utente il quale ha dichiarato di essere un collega di Nicola. La persona in questione ha detto di lavorare per la sua stessa compagnia di navigazione ed ha svelato una verità inaspettata. Il protagonista ha esordito dicendo di essere stanco di tutte queste bugie, pertanto, è giunto il momento di raccontare la verità.

Sirius sarebbe fidanzato con una sua coetanea e insieme sembrerebbero aver architettato un piano studiato ad hoc per incrementare la sua visibilità. il ragazzo, inoltre, sembrerebbe essere d’accordo anche con la famiglia di lei, cosa che rende la questione ancora più complessa e oscura. Secondo il testimone, dunque, Nicola dovrebbe solo vergognarsi per tutto quello che sta facendo e per come sta prendendo in giro Gemma Galgani e il pubblico da casa. (Continua dopo la foto)

Per Nicola arriva la resa dei conti

L’influencer, ovviamente, ci ha tenuto a prendere le distanze dalla segnalazione su Sirius ed ha detto di non avere le prove concrete di quanto riportato. Tuttavia, considerando che non si tratta affatto la prima volta che pervengono notizie di questo genere, il pubblico da casa sembra sempre più convinto della sua malafede. Nonostante tutto, però, il ragazzo continua a portare avanti la tesi secondo cui è a Uomini e Donne solo per Gemma.

Le sue carte, però, verranno presto allo scoperto. Il programma, infatti, sta per volgere al termine e, una volta spenti i riflettori, scopriremo se la conoscenza tra i due continuerà oppure no. In questo secondo caso, saranno in molti ad avere la certezza che si è trattato solo di una presa in giro magistralmente studiata.